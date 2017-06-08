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المكسيك: زيارة ميركل ليست رسالة إلى ترامب

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مصراوي Masrawy

المكسيك: زيارة ميركل ليست رسالة إلى

10:03 م الخميس 08 يونيو 2017

المكسيك: زيارة ميركل ليست رسالة إلى ترامب

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

أعلنت المكسيكية أن زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبلاده، غدا الجمعة، لا ينبغي أن تُفهم على أنها رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نائب وزير الخارجية المكسيكي، كارلوس دي إيكازا، اليوم الخميس في مكسيكو سيتي: "ألمانيا والمكسيك لا يرسلان برسائل إلى بلد آخر، بل إننا نرسل برسالة إلى العالم كله بأن لدينا قيما مشتركة".

وأضاف دي إيكازا قائلا: "العلاقات بين المكسيك وألمانيا لها مكانتها الخاصة".

وتتوجه ميركل غدا الجمعة إلى المكسيك بعد زيارتها للأرجنتين، ومن المقرر أن تستغل هذه الزيارة في التحضير لقمة العشرين للدول الصناعية الكبرى والدول الناهضة، والتي سوف تعقد في هامبورج بألمانيا بداية يوليو المقبل.

وأوضح دي إيكازا بالقول: "من الضروري للغاية أن تعمل دول مجموعة العشرين معا"، مبينا أن زيارة ميركل لبلاده هي اعتراف "بأن المكسيك كانت على مدار أعوام طويلة فاعلا كامل المسؤولية".

وأضاف المسؤول المكسيكي أن ألمانيا تثق دائما بالمكسيك وأنها تحتل في استراتيجية الحكومة المكسيكية لتنويع علاقاتها مركزا رئيسيا.

وتسعى المكسيك إلى تدعيم علاقاتها بأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أجندته في انتهاج سياسة اقتصادية حمائية واقامة سياج على الحدود بين الدولتين.

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