السيسي وملك البحرين: قطر تصر على الإضرار بالأمن القومي العربي

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، جلسة مباحثات ثنائية، مع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسى أكد خصوصية وتميز العلاقات المصرية البحرينية، والحرص على الدفع قدماً بالعلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، مشيدا بدور مملكة البحرين وجهودها فى تعزيز العمل العربى المشترك.

من جانبه، أعرب آل خليفة عن تقديره لمواقف مصر الداعمة لمملكة البحرين، مؤكداً أن مصر ستظل دوماً ركيزة للأمن القومى العربى والمنطقة.

وأشاد ملك البحرين بحرص مصر على التضامن العربى وإيمانها بأن الأمن القومى العربى جزء واحد لا يتجزأ ووقوفها دائماً مع أشقائها ضد كل من يهدد أمنهم.

وأشار إلى ما تمثله العلاقات المصرية البحرينية من نموذج يحتذى به للعلاقات بين الدول الشقيقة، معرباً عن تمنياته للشعب المصرى بالمزيد من الاستقرار والتقدم.

وبشأن القرار الجماعى بقطع العلاقات مع دولة قطر، أكد الزعيمان أن القرار جاء بعد تمسك وإصرار قطر على اتخاذ مسلك مناوئ للدول العربية، وبعد أن فشلت محاولات إقصائها عن دعم التنظيمات الإرهابية، فضلاً عن إصرارها على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر والبحرين والدول العربية بصورة تهدد أمنها واستقرارها، وتضر بالأمن القومى العربى ووحدة الدول العربية.

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واتفق الجانبان على أهمية العمل على تعزيز جهود العمل العربى المشترك لما فيه صالح الدول العربية وشعوبها، وأكدا ضرورة أن تتأسس العلاقات بين الدول العربية على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول.

وشددا على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولى من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التى تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة تلك الدول ويدعم استقرارها ويصون سلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الرئيس أعرب لجلالة للملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال اللقاء عن امتنانه لمنح مستشفى سرطان الأطفال مصر "57357" جائزة "عيسى لخدمة الإنسانية"، تقديرا لما تقوم به المستشفى من عمل إنسانى فى معالجة أطفال مصر والدول العربية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمطار القاهرة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

واصطحب السيسي، ملك البحرين إلى قصر الاتحادية، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلام الوطني واستعراض حرس الشرف.