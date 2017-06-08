«الدفاع عن حقوق العمال»: التشريعات العمالية تخاصم الدستور

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بدأت جبهة الدفاع عن حقوق العمال، مؤتمرها اليوم الخميس، والذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص وعدد من الاتحادات المستقلة، لمناقشة أزمات العمال والتي كانت أخرها محاكمة عمال أسمنت طرة.

افتتح شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص المؤتمر بعرض الأزمات التي يواجهها العمال في التشريعات الاجتماعية، والعاملين بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أزمة عمال أسمنت طرة الذن تم الحكم بحبسهم على خلفية اعتصامهم للمطالبة بتنفيذ حكم قضائي بأحقيتهم في التعيين.

وقال طلال شكر، القيادي النقابي بحملة الدفاع عن الحريات النقابية، إن التشريعات الحالية تخاصم الدستور بالرغم من صراحة الإعلان عن حقوق العمال في المادة ٧٦ من الدستور ، وبالرغم من التزام الدستور بالمادة ٩٣ باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية، إلا أننا نواجه ما يخالف هذه الحقوق في التشريعات الجديدة.

وأضاف في مؤتمر جبهة الدفاع عن حقوق العمال أن العمل النقابي يواجه إعلان وزارة القوى العاملة تأييدها بشكل واضح للاتحاد العام لنقابات عمال مصر دون غيره من الكيانات النقابية، وساهمت بكل ما قامت به من إجراءات، بداية من حظر النقابات المستقلة وعدم الاعتراف بمشروعية حق الإضراب.

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ومن جانبه أكد حمدي خليفة، منسق جبهة الدفاع عن حقوق العمال، أن الجبهة تسعى لتناول قضايا العمالة بالقطاع الخاص المسكوت عنها، واستعراض أزمات العمال وقضاياهم بالتشريعات الاجتماعية التي تتم مناقشتها بالبرلمان.

وقال الدكتور محمد زكريا، رئيس حزب المواجهة، إن العمال كانت لهم قياداتهم المعبرة عنهم، والمدافعة عنهم وللأسف غابت عنهم في هذه الفترة، والدولة الأن إذا كانت تسعى لتطوير العملية الإنتاجية للتقدم، فلابد أن تهتم بالعامل وتضعه في قمة اهتماماتها.

وأضاف، «والأن للأسف نواجه موجة لإهدار كرامة العامل المصري، ولا نجد معطيات واضحة لتشجيع العمال وإعطائهم حقوقهم في التشريعات المعروضة أمام البرلمان».

وعن أوضاع النقابات، أوضح أنها تواجه أزمات عديدة لابد أن تنتهي من خلال التشريعات الاجتماعية.