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الزمالك يبدأ مفاوضات ضم كاسونجو

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الزمالك يبدأ مفاوضات ضم كاسونجو الزمالك يبدأ مفاوضات ضم كاسونجو

التحرير

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أجرى ، رئيس مجلس إدارة نادي ، إتصالًا هاتفيًا، بمحمود مشالي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، للتفاوض على شراء كابونجو كاسونجو، مهاجم زعيم الثغر.

وقال جاسر منير، المدير التنفيذي لنادي الاتحاد السكندري، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن رئيس الزمالك طلب ضم كاسونجو، خلال اتصال مع محمود مشالي، مؤكدا أن إدارة زعيم الثغر لن تتحدث فى الأمر، إلا فى حالة وصول عرضًا رسميًا من نادي الزمالك.

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يذكر أن الكنغولي كاسنجو، تألق في بطولة الدوري المصري الممتاز، وأحرز 12 هدفًا ليحل كثاني هدافي الدوري، بعد أحمد الشيخ لاعب للمقاصة بـ15 هدف.

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التحرير

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