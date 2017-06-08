الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن المدنيين في الرقة
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن المدنيين في الرقة
08:59 م الخميس 08 يونيو 2017
ارشيفية
دمشق - (د ب أ)
أعربت الأمم المتحدة قلقها البالغ بشأن أمن المدنيين في مدينة الرقة السورية بعد إعلان الهجوم على مواقع عناصر تابعة لتنظيم داعش هناك حيث تعد المدينة أكبر معاقل التنظيم في سوريا.
وقالت ليندا توم، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوشا" في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الغارات الجوية وعمليات القصف التي وقعت مؤخرا أضرت بشدة بالبنية التحتية التي تخدم المدنيين.
أضافت توم أنه منذ بداية الأسبوع الجاري قتل تسعة أشخاص في المدينة إثر هذه الضربات، كما تضررت العديد من أبنية المدارس وأحد البنوك ومتحف ومسجد.
أوضحت توم أن أكثر من 95 ألف شخص غادروا المدينة حتى الآن.
وتعتقد المنظمة أن ما يقرب من 160 ألف شخص بالمدينة يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.
تعد الرقة أهم معقل باق من معاقل التنظيم في الأراضي السورية وتعتبر عاصمته فيها.
يسيطر المتطرفون على هذه المدينة منذ 2014.
بدأ أول أمس الثلاثاء هجوم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة بتحالف تقوده الولايات المتحدة على مدينة الرقة السورية، وتقول دوائر عسكرية إن هناك معارك حامية الوطيس تدور فيها وأن المقاتلين الإسلاميين شقوا نفقا عبرها.
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