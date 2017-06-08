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مقتل "مقاول" قبل انطلاق مدفع الإفطار بالفيوم

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مصراوي Masrawy

مقتل "مقاول" قبل انطلاق مدفع الإفطار بالفيوم

08:32 م الخميس 08 يونيو 2017

ارشيفية

الفيوم – حسين فتحي:

لقى مقاول بمركز إطسا بالفيوم، اليوم الخميس، مصرعه، خلال مشاجرة بين عائلتي العيدية وأبو سبعة، بقرية مطول، مركز إطسا بالفيوم.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد الجبالي عبد الظاهر الجبالي، مأمور مركز إطسا، بمقتل سعد عيسى سعد 57 سنة، مقاول، مقيم بقرية مطول، قبل انطلاق مدفع إفطار اليوم الخميس.

وأكدت تحريات الرائد عبد التواب جابر، رئيس مباحث مركز إطسا، أن خلافًا وقع بين العائلتين بسبب النزاع بين شباب الطرفين على أولوية لعب الكرة، وأثناء محاولة المقاول فض المشاجرة، نالته "حديدة" فوق رأسه فوقع قتيلاً في الحال، كما أصيب 4 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى إطسا المركزي.

جرى القبض على 3 أشخاص من عائلة أبو سبعة، وأخطرت نيابة إطسا والتي تولت التحقيق.

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