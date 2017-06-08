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مصر تدعو مجلس الأمن للتحقيق مع قطر بفدية المليار دولار

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مصر تدعو مجلس الأمن للتحقيق مع قطر بفدية المليار دولار مصر تدعو مجلس الأمن للتحقيق مع قطر بفدية المليار دولار

التحرير

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دعت ، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي، إلى التحقيق في اتهامات لقطر بدفع فدية تصل إلى مليار دولار لمنظمة إرهابية تنشط في العراق "من أجل إطلاق سراح أعضاء مخطوفين من أسرتها الحاكمة"، بحسب رويترز.

وقال نائب الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة إيهاب مصطفى للمجلس "سوف تكون لهذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن، إذا ثبتت صحته، آثار سلبية قطعًا على جهود مكافحة الإرهاب على الأرض".

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وكانت قطر عقدت صفقة مع ميليشيات تابعة لإيران في سوريا والعراق، وأطلقت بموجبها الأفراد المختطفين من العائلة الحاكمة في العراق، وقالت تقارير إنها دفعت مليار دولار لتلك الميليشيات المصنفة إرهابية.

وقطعت البحرين والسعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول الأخرى العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع الدوحة يوم الاثنين، لدعمها الجماعات الإرهابية.

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التحرير

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