إنزال علم قطر من على سفارتها بالقاهرة بعد أيام من قطع العلاقات مع مصر

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- محمود أبو ديبة:

رصدت عدسة "مصراوي"، مبنى السفارة القطرية المجاور لمسجد مصطفى محمود بالمهندسين بعد إزالة العلم القطري من على سطح المبنى بعد قطع مصر العلاقات الدبلوماسية معها.

كان سيف بن مقدم البوعينين سفير قطر، غادر أمس، إلى بلاده -عبر تركيا، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ 48 التي منحتها له وزارة الخارجية المصرية لمغادرة البلاد.

وكانت وزارة الخارجية المصرية استدعت يوم الإثنين الماضي السفير القطري لدى مصر سيف بن مقدم البوعينين وسلمته مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده كسفير لدى جمهورية مصر العربية، وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد.

كما تم إبلاغ المستشار إيهاب عبدالحميد القائم بالأعمال المصرى بالدوحة بالعودة إلى البلاد في غضون 48 ساعة تنفيذا لقرار قطع العلاقات، بينما وافقت اليونان الاثنين، على طلب مصر أن تمثلها دبلوماسيا فى قطر بعدما قطعت القاهرة علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.