تفاصيل "الخميس الدامي" بسوهاج.. مقتل 6 أشخاص واحتراق 3 منازل

سوهاج – عمار عبد الواحد:

رصد "مصراوي"، تفاصيل مقتل 6 أشخاص واحتراق 3 منازل، اليوم الخميس، في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي "الطرامنة " و"الشواخين"، بناحية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بإطلاق أعيرة نارية بناحية نجع عبد الله، بناحية قرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج.

تبين من التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية أنها بين عائلتي "الطرامنة " و"الشواخين"، داخل أرض زراعية بناحية نجع عبد الله، قرية الشيخ مكرم، لوجود حادث ثأري بين العائلتين، محرر عنه المحضر رقم 4513 لسنة 2016 في واقعة مقتل أحمد محمد أحمد طرمان وشقيقه "محمد" (ينتميان للعائلة الأولى).

نتج عن الواقعة وفاة كل من: "علي محمد يوسف"، 29 عامًا، عامل، ورمضان أحمد يوسف، 29 عامًا، عامل، ومحمد السيد شيخون 31 عامًا، عامل، وأحمد طه السيد، 16 عامًا، عامل، وجميعهم ينتمون لعائلة "الشواخين"، والطفل "محمود أحمد محمود"، 8 سنوات، طالب، والطفل "عبد الله عاطف حسن"، 10 سنوات، طالب، لا ينتميان لطرفي المشاجرة، وتصادف مرورهما بالمكان.

كما نتج عن المشاجرة، احتراق منزل وعدد 2 حوش، وجميعهم معروشين بالبوص وأفلاق النخيل، واحتراق بعض المحتويات دون حدوث أي إصابات، وجرت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، ونُقل المتوفون لمستشفيَي سوهاج العام والمراغة المركزي.

وبسؤال شقيق المتوفى الثاني، المدعو خيري أحمد يوسف، 36 عامًا، عامل، اتهم كلاً من "علي السيد محمد"، و"مصطفى أحمد السيد"، و"حسن محمد أحمد"، و"مصعب محمد أحمد"، و"خلف عبد الرحيم محمد"، وجميعهم ينتمون لعائلة "الطرامنة"، بإطلاق أعيرة نارية كانت بحوزتهم تجاه المجني عليهم؛ ما نتج عنه وفاتهم.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 3737، إداري المركز لسنة 2017.