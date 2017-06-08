الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى توحيد الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة مع قطر
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى توحيد الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة مع قطر
07:48 م الخميس 08 يونيو 2017
أنطونيو جوتيريش
نيويورك - (د ب أ):
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس، جميع الأطراف المعنية لتوحيد الجهود الدبلوماسية من أجل حل الأزمة مع دولة قطر.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، في نيويورك إن جوتيريش يتابع الموقف في دول الخليج العربي "بقلق كبير".
أضاف المتحدث قائلا: "إن الأمين العام دعا دول المنطقة إلى تجنب التوتر وبدلا من ذلك عليها أن تعمل على التغلب على الخلافات".
وذكر المتحدث أن جوتيريش طالب باستغلال "الوسائل الدبلوماسية" لحل الأزمة وعرض تقديم دعمه لذلك.
كانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر اليمن وموريتانيا ودولآخرى قطعت علاقاتها مع قطر يوم الاثنين الماضي متهمة إياها بدعم "الإرهاب".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وزير إماراتي يستنكر "طلب قطر الحماية العسكرية من دولتين غير عربيتين"
-
مصر تطالب مجلس الأمن بالتحقيق في اتهام قطر بدفع فدية لتنظيم إرهابي
-
إرجاء محادثات أستانة حول سوريا إلى أجل غير مسمى
-
إيران تعلن هویة الإرهابیین مُنفذي هجمات مجلس الشوري ومرقد الخميني
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
ربة منزل تكشف سبب قتل أب لأبنائه بسم فئران في الهرمأخبار
-
بالصور.. طلاب الثانوية يشتكون من امتحان الإنجليزي: "جاي السنة دي منأخبار
-
عن رحيل كوليبالي.. وليد سليمان: لدينا أفضل مهاجم في مصر.. وناشيء صاعدرياضة
-
انفراد| مستندات سرية تروي التاريخ الحقيقي لـ"تيران وصنافير" (1)أخبار
-
ترامب يتصل بأمير قطر ويعرض التوسط لحل الخلاف مع عدة دول عربيةأخبار
-
بسبب الحرارة الشديدة.. 4 متعلقات احذر من تركها داخل مقصورة السيارةسيارات