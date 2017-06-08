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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى توحيد الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة مع قطر

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مصراوي Masrawy

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى توحيد الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة مع قطر

07:48 م الخميس 08 يونيو 2017

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى توحيد الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة مع قطر

أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (د ب أ):

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس، جميع الأطراف المعنية لتوحيد الجهود الدبلوماسية من أجل حل الأزمة مع دولة قطر.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، في نيويورك إن جوتيريش يتابع الموقف في دول الخليج العربي "بقلق كبير".

أضاف المتحدث قائلا: "إن الأمين العام دعا دول المنطقة إلى تجنب التوتر وبدلا من ذلك عليها أن تعمل على التغلب على الخلافات".

وذكر المتحدث أن جوتيريش طالب باستغلال "الوسائل الدبلوماسية" لحل الأزمة وعرض تقديم دعمه لذلك.

كانت والبحرين والإمارات ومصر اليمن وموريتانيا ودولآخرى قطعت علاقاتها مع قطر يوم الاثنين الماضي متهمة إياها بدعم "الإرهاب".

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