صدقي صبحي يلتقي وزير الخارجية الفرنسي لبحث جهود مكافحة الإرهاب
صدقي صبحي يلتقي وزير الخارجية الفرنسي لبحث جهود مكافحة الإرهاب
07:26 م الخميس 08 يونيو 2017
صدقي صبحي و وزير الخارجية الفرنسي
كتب- مصطفى المنشاوي:
التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الخميس، جان إيف لودريان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.
تناول اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي تمس المنطقة في الفترة الحالية، وسبل دعم ركائز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والجهود الرامية نحو مكافحة الإرهاب، حيث أتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور حول تلك القضايا.
وأكد القائد العام للوزير الفرنسي أن مصر تتمسك بحقها في الدفاع عن عملية السلام والاستقرار بالمنطقة، ، مشيراً إلى أن مصر تعتز بروابطها التاريخية مع فرنسا باعتبارها أحد أهم الدول الراعية للسلام.
من جانبه ثمن الوزير الفرنسي جهود مصر الحثيثة نحو محاربة الإرهاب، مؤكداً دعم فرنسا الكامل لمصر فى حربها ضد الإرهاب، حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وسفير فرنسا لدى القاهرة، وعدد من قادة القوات المسلحة.
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