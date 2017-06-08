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التفاصيل المالية في عقد «أزارو» مهاجم الأهلي الجديد

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التفاصيل المالية في عقد «أزارو» مهاجم الأهلي الجديد التفاصيل المالية في عقد «أزارو» مهاجم الأهلي الجديد

التحرير

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كتب- أحمد شحاتة وأحمد سعيد

علمت «التحرير» التفاصيل المالية في عقد، المغربي وليد أزارو، مهاجم الدفاع الحسني الجديدي، مع النادي الأهلي، لإنضمام اللاعب للقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم.

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وكشف مصدر لـ"التحرير" أن اللاعب سيتقاضى مليون ونصف دولار، ستقسم على الـ4 مواسم، حيث يتقاضى في الموسم الأول 300 ألف دولار، بزيادة 50 ألف دولار كل موسم ليتقاضي في الثاني350 ألف دولار، والثالث 400 ألف دولار، والرابع 450 ألف دولار.

وكشف مصدرلـ«التحرير» أن اللاعب سينضم لصفوف القلعة الحمراء لمدة 4 مواسم،مقابل مليون و300 ألف دولار وتم الاتفاق مع النادي المغربي على سداد قيمة الصفقة على 3 دفعات خلال 6 أشهر على أن يحصل الدفاع الحسني الجديدي على نسبة 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب لأي نادي أخر بعد خصم مبلغ المليون و 300 ألف دولار من إجمالي قيمة الصفقة.

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التحرير

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