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مصدر يكشف لـ«التحرير» التفاصيل النهائية لعقد «وليد أزارو» مع الأهلي

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مصدر يكشف لـ«التحرير» التفاصيل النهائية لعقد «وليد أزارو» مع الأهلي مصدر يكشف لـ«التحرير» التفاصيل النهائية لعقد «وليد أزارو» مع الأهلي

التحرير

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علمت «التحرير» التفاصيل النهائية التي اتفق عليها مسئولو الأهلي ونادي الدفاع الحسني الجديدي لإتمام تعاقد القلعة الحمراء مع الدولي المغربي وليد أزارو، مقابل مليون و300 ألف دولار.

وكشف مصدرلـ«التحرير» أن اللاعب سينضم لصفوف القلعة الحمراء لمدة 4 مواسم، وتم الاتفاق مع النادي المغربي على سداد قيمة الصفقة على 3 دفعات خلال 6 أشهر على أن يحصل الدفاع الحسني الجديدي على نسبة 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب لأي نادي أخر بعد خصم مبلغ المليون و 300 ألف دولار من إجمالي قيمة الصفقة.

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وتابع المصدر أن النادي الأهلي سيرسل وفد رسمي يوم الخميس المقبل، لعقد توأمة مع النادي المغربي، وإتمام التعاقد مع النادي على أن يعود اللاعب مع الوفد لإجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود رسميًا عقب إجتيازه الكشف الطبي.

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التحرير

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