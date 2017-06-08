مقتل 6 أشخاص واحتراق 3 منازل في مشاجرة بين عائلتين بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قُتل 6 أشخاص، اليوم الخميس، في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين عائلتي "طرمان" و"الشواخين"، بناحية الشيخ مكرم، دائرة مركز سوهاج.

ونتج عن المشاجرة، احتراق 3 منازل بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز، وجرى السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

من جهته قال العميد خالد الشاذلي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج: "إنه جرى الدفع بقوات من إدارة البحث ووحدة مباحث مركز سوهاج، مدعومين بمجموعات قتالية من قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، وتمت السيطرة على مسرح الأحداث تمامًا".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أنه جار تمشيط المنطقة ومنازل المتهمين من العائلتين لضبط المتورطين.

وأوضح "الشاذلي"، أن قوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق قبل امتداده لمنازل أخرى مجاورة، مشيرًا إلى أن جثتين اثنتين من بين المتوفين لطفلين لا ينتميان لطرفي المشاجرة وتصادف مرورهما بمكان الأحداث.

جرى إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل، ونقل الجثامين لمستشفيَي سوهاج العام والمراغة المركزي.