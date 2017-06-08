أخبار عاجلة

القبض على عاطل وربة منزل يتاجران في الهيروين بشبين القناطر -
مقتل 8 مدنيين في غارات جوية للتحالف الدولي شرقي سوريا -
جيرمي كوربين: حزب العمال البريطاني مستعد" لخدمة الشعب" من خلال حكومة أقلية -
وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية -
ثروت الخرباوي: قطر ستسعى لمزيد من العنف بعد صدور قائمة الإرهاب -
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية -
ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمنيا -
ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر -
تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز -
كين يحلم بمحاكاة ميسي ورونالدو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

حزب الوفد يدين حادث طهران.. ويؤكد: نحتاج استراتيجية حديثة لمواجهة الإرهاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حزب الوفد يدين حادث طهران.. ويؤكد: نحتاج استراتيجية حديثة لمواجهة الإرهاب

06:33 م الخميس 08 يونيو 2017

حزب الوفد يدين حادث طهران.. ويؤكد: نحتاج استراتيجية حديثة لمواجهة الإرهاب

الدكتور محمد فؤاد

كتبت- مروة شوقي:

أدان حزب الوفد، على لسان متحدثه الرسمي الدكتور محمد فؤاد، الأحداث الإرهابية الأخيرة التي طالت العاصمة الإيرانية طهران وراح ضحيتها العديد من الضحايا.

وناشد الوفد في بيان صحفي، الخميس، على ضرورة وضع استراتيجية حديثة لمواجهه الإرهاب، مضيفًا: "الإرهاب الحالي إرهاب مؤسسي يتوافر له مصادر دخل ثابته ومتزايدة وأسلحة ويقدم له الدعم من دول بعينها ترعاه و تأويه بالإضافة إلى التغطية الإعلامية التي تساعد في انتشاره في جميع أنحاء العالم".

وأعرب فؤاد، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مشددًا على ضرورة تكاتف دول العالم لمواجهة الإرهاب الأسود الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار الشعوب، واتخاذ إجراءات دولية حاسمة وعاجلة للقضاء على منابع الإرهاب ومواجهة الدول الراعية له.

وكان مسلحون بينهم انتحاريون هاجموا صباح أمس الأربعاء، مبنى مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية، آية الله الخميني.

وقال مسؤولون إيرانيون إن القوات الأمنية قتلت المهاجمين الخمسة، كما اعتقلت خمسة أشخاص آخرين يعتقد أنهم كانوا يخططون لهجوم ثالث.

وقد أعلن تنظيم داعش في وقت سابق مسؤوليته عن الهجومين في طهران، وحذر من هجمات أخرى ستستهدف الغالبية الشيعية في إيران.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الوفد" مطالبًا والبرلمان بالرد: أثبتنا مصرية "تيران وصنافير"

    أخبار
  • شاب للرئيس:

    شاب للرئيس: "مستعدين نقاطع أي حد بيدعم الإرهاب".. والسيسي: "لا نرفض

    أخبار
  • أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية يغادر القاهرة متجهًا إلى الكويت

    أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية يغادر القاهرة متجهًا إلى الكويت

    أخبار
  • كيف ترى تركيا وإيران قرار

    كيف ترى تركيا وإيران قرار "قطع العلاقات مع قطر"؟

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • اللغة الإنجليزية تتسبب في

    اللغة الإنجليزية تتسبب في "إغماءات وانهيار" بين طلاب الثانوية بالفيومأخبار

  • اجتماع لتنظيم الإخوان والحكومة التركية لدعم تميم والتحريض ضد مصر

    اجتماع لتنظيم الإخوان والحكومة التركية لدعم تميم والتحريض ضد مصرأخبار

  • طلاب الثانوية في بني سويف: امتحان الانجليزي

    طلاب الثانوية في بني سويف: امتحان الانجليزي "نار".. والتعليم : لاأخبار

  • "الدمايطة" غاضبون من سخرية رامز جلال من الحضري: "قلة أدب"فنون

  • هكذا رأت وسائل الإعلام العالمية دعم تركيا لتميم قطر

    هكذا رأت وسائل الإعلام العالمية دعم تركيا لتميم قطرأخبار

  • الاتحاد التونسي: مباراة مصر ذات طابع مختلف.. وسنجعلها سهرة رمضانية

    الاتحاد التونسي: مباراة ذات طابع مختلف.. وسنجعلها سهرة رمضانيةرياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية

مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية

مصر تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول دفع قطر فدية لمجموعة إرهابية

مصر تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول دفع قطر فدية لمجموعة إرهابية

سمير غطاس: مصر لديها اعترافات تدين قطر في اغتيال هشام بركات

سمير غطاس: مصر لديها اعترافات تدين قطر في اغتيال هشام بركات

رمضانك سبورت - لقاء مع سفير أستراليا في مصر من نهائي كأس مصر للهوكي

رمضانك سبورت - لقاء مع سفير أستراليا في مصر من نهائي كأس مصر للهوكي