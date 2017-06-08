حزب الوفد يدين حادث طهران.. ويؤكد: نحتاج استراتيجية حديثة لمواجهة الإرهاب

كتبت- مروة شوقي:

أدان حزب الوفد، على لسان متحدثه الرسمي الدكتور محمد فؤاد، الأحداث الإرهابية الأخيرة التي طالت العاصمة الإيرانية طهران وراح ضحيتها العديد من الضحايا.

وناشد الوفد في بيان صحفي، الخميس، على ضرورة وضع استراتيجية حديثة لمواجهه الإرهاب، مضيفًا: "الإرهاب الحالي إرهاب مؤسسي يتوافر له مصادر دخل ثابته ومتزايدة وأسلحة ويقدم له الدعم من دول بعينها ترعاه و تأويه بالإضافة إلى التغطية الإعلامية التي تساعد في انتشاره في جميع أنحاء العالم".

وأعرب فؤاد، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مشددًا على ضرورة تكاتف دول العالم لمواجهة الإرهاب الأسود الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار الشعوب، واتخاذ إجراءات دولية حاسمة وعاجلة للقضاء على منابع الإرهاب ومواجهة الدول الراعية له.

وكان مسلحون بينهم انتحاريون هاجموا صباح أمس الأربعاء، مبنى مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية، آية الله الخميني.

وقال مسؤولون إيرانيون إن القوات الأمنية قتلت المهاجمين الخمسة، كما اعتقلت خمسة أشخاص آخرين يعتقد أنهم كانوا يخططون لهجوم ثالث.

وقد أعلن تنظيم داعش في وقت سابق مسؤوليته عن الهجومين في طهران، وحذر من هجمات أخرى ستستهدف الغالبية الشيعية في إيران.