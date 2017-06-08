"زين": السيسي حث الإعلام على اتباع المعايير المهنية الدولية في عملها

كتبت- هاجر حسني:

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن اللقاء الذي جمعه ورؤساء الهيئات الوطنية بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ركز على الخطوط العريضة المتعلقة بالثوابت المجتمعية ودور الإعلام.

وأضاف زين، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، أن اللقاء تطرق إلى أهمية دور الإعلام في تحسين العلاقات بين الشعوب وتنوير العقول والحفاظ على الأمن القومي لمصر.

وتطرق الاجتماع إلى دور الدولة في خطط اصغلاح ماسبيرو، فأوضح "زين"، أن السيسي أعرب عن جدية الدولة في أنشطة إصلاح ماسبيرو لتقديم أعلام هادف تنموي.

وأشار الى أن السيسي أكد خلال اللقاء على عدة نقاط سيتم العمل عليها بشكل متواصل وجاد ، وبالتنسيق مع الهيئات الاعلامية من أجل مصلحة الوطن والمواطن وعلى رأس هذه الأولويات الارتقاء بالذوق العام وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية وأهمها تعزيز روح الانتماء للوطن والتسامح وقبول الآخر والتعريف بالتطورات والمستجدات على الصعيدين الوطنى والدولي، وحث مختلف وسائل الإعلام على اتباع المعايير المهنية المتعارف عليها دولياً فى سبيل تحقيق هذه الأهداف.

وعن الديون التي يعاني منها قطاع ماسبيرو وإمكانية مساهمة الدولة في التخفيف منها، قال "زين" إن جدية الدولة في إصلاح ماسبيرو تشمل الجوانب المالية والإدارية والتي من الممكن أن يكون لها دور فيها.

وعن أزمة المواقع المحجوبة، قال زين، إن الاجتماع لم يتطرق لها، لأن الحديث أثناء كان بشكل عام وركز على الخطوط العريضة، لافتًا إلى أن كل شخص كان يتحدث في الجزء الخاص به.