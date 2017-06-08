مصر تطالب مجلس الأمن بالتحقيق في اتهام قطر بدفع فدية لتنظيم إرهابي
مصر تطالب مجلس الأمن بالتحقيق في اتهام قطر بدفع فدية لتنظيم إرهابي
06:26 م الخميس 08 يونيو 2017
مجلس الأمن الدولي
القاهرة – (مصراوي):
طالبت مصر، الخميس، مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في اتهام قطر بدفع فدية تبلغ مليار دولار لـ "تنظيم إرهابي ينشط في العراق" بحسب ما ذكرته قناتا العربية وسكاي نيوز عربية، بعد أيام من قطع القاهرة والرياض وأبو ظبي والمنامة العلاقات مع الدوحة لاتهامها بالتدخل في شؤونهم الداخلية ودعم الإرهاب وهو الاتهام الذي تنفيه قطر.
وكانت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية إن الدوحة دفعت فدية الى جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة تقاتل في سوريا ورجال أمن إيرانيين.
وتقول الصحيفة إنها تحدثت إلى أشخاص من كل الأطراف المشتركة في صفقة إطلاق سراح الرهائن، من بينهم مسؤولان حكوميان وثلاثة قياديين من الميليشيات الشيعية العراقية وشخصيتان قياديتان في المعارضة السورية.
وتضيف أن مبلغ 700 مليون دولار دفع إلى شخصيات إيرانية وميليشيات محلية تدعمها إيران، لتحرير القطريين الـ 26 المختطفين في العراق.
كما دفعت الدوحة من 200 إلى 300 مليون دولار إلى جماعات إسلامية في سوريا، ذهب معظمها إلى جماعة فتح الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة مقابل إطلاق سراح 50 مسلحا شيعيا كانوا في قبضتهم.
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