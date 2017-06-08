بالصور.. الحر يلزم المواطنين منازلهم بالإسكندرية.. والصيام يعوق زيارة الشواطئ

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تعرضت محافظة الإسكندرية اليوم الخميس لموجة من الطقس الحار، أرغمت عددًا كبيرًا من المواطنين على التزام منازلهم بسبب ارتفاع درجة الحرارة إلى 37 درجة مئوية، والتي تعد الأعلى منذ أول رمضان.

سيولة مرورية

ورصد "مصراوي"، خلال جولة ميدانية بشوارع الإسكندرية، حالة غير مسبوقة من السيولة المرورية بالشوارع الرئيسية، منها طريق الكورنيش وشارع أبو قير، وذلك حتى عصر اليوم، نتيجة عزوف المواطنين عن النزول في الشوارع خوفًا من الإصابة بضربات الشمس، والتي تسببت في وفاة العشرات بدول أخرى بسبب نفس الموجة الحارة.

الصيام يمنع المواطنين من اللجوء للشواطئ

ومنع صيام شهر رمضان أهالي الإسكندرية من اللجوء للشواطئ ونزول البحر للتخفيف من درجة الحرارة، حيث خلت معظم الشواطئ الممتدة من أبو قير شرقًا إلى العجمي غربًا من الرواد، بينما لجأ عددٌ من المواطنين الأقباط إلى الخروج لبعض الشواطئ في الإسكندرية والساحل الشمالي أملاً في تخفيف حرارة الطقس.

"السياحة والمصايف": الإشغالات ضعيفة نهارًا وترتفع بعد الإفطار

وقال اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن شواطئ الإسكندرية لم تشهد إقبالاً كبيرًا في ساعات النهار خلال موجة الحر بسبب صيام شهر رمضان، غير أن أغلب المواطنين يفضلون النزول للشواطئ في ساعات المساء بعد تناولهم وجبة الإفطار.

وأضاف حجازي، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لاستقبال المواطنين في الشواطئ، نظرًا لبدء موسم الصيف الذي يتزامن مع شهر الصيام، مشيرًا إلى أن جميع الخدمات السياحية والطبية متوفرة لرواد الشواطئ.

"الصحة" تحذر المواطنين

من جانبه، أكد الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، عدم ورود أي إخطارات بحالات إصابة بضربات شمس أو أية إصابات نتيجة الحرارة المرتفعة، لافتًا إلى أن جميع المستشفيات في المحافظة، والبالغ عددها 27 مستشفى و137 وحدة صحية، مجهزة لاستقبال أي حالات طارئة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

وحذر وكيل وزارة الصحة، المواطنين من الخروج في أوقات الظهيرة أو التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال الصيام، قائلا: "أنصح المواطنين بارتداء الملابس البيضاء والقطنية والابتعاد عن الملابس الداكنة، وعلى مرضى الكلى والسكر والقلب مراجعة الأطباء المختصين لعمل اللازم تجاه ارتفاع درجة الحرارة".