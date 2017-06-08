أخبار عاجلة

القبض على عاطل وربة منزل يتاجران في الهيروين بشبين القناطر -
مقتل 8 مدنيين في غارات جوية للتحالف الدولي شرقي سوريا -
جيرمي كوربين: حزب العمال البريطاني مستعد" لخدمة الشعب" من خلال حكومة أقلية -
وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية -
ثروت الخرباوي: قطر ستسعى لمزيد من العنف بعد صدور قائمة الإرهاب -
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية -
ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمنيا -
ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر -
تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز -
كين يحلم بمحاكاة ميسي ورونالدو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. الحر يلزم المواطنين منازلهم بالإسكندرية.. والصيام يعوق زيارة الشواطئ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. الحر يلزم المواطنين منازلهم بالإسكندرية.. والصيام يعوق زيارة الشواطئ

06:26 م الخميس 08 يونيو 2017

  • عرض 12 صورة

    d8b67cde3a.jpg

  • عرض 12 صورة

    9d927d264a.jpg

  • عرض 12 صورة

    fac8af8bf2.jpg

  • عرض 12 صورة

    1b6ee03539.jpg

  • عرض 12 صورة

    4506a1d18e.jpg

  • عرض 12 صورة

    f3967a9432.jpg

  • عرض 12 صورة

    f2b7368a62.jpg

  • عرض 12 صورة

    90417b1ca4.jpg

  • عرض 12 صورة

    28e3fdc390.jpg

  • عرض 12 صورة

    54ecd7666f.jpg

  • عرض 12 صورة

    41222afc45.jpg

  • عرض 12 صورة

    30a86b419f.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. إحباط تهريب 175 كيلو بانجو من منفذ شاحنات بورسعيد

الألبوم التالى

بالصور.. إحباط تهريب 175 كيلو بانجو من منفذ شاحنات بورسعيد

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تعرضت محافظة الإسكندرية اليوم الخميس لموجة من الطقس الحار، أرغمت عددًا كبيرًا من المواطنين على التزام منازلهم بسبب ارتفاع درجة الحرارة إلى 37 درجة مئوية، والتي تعد الأعلى منذ أول رمضان.

سيولة مرورية

ورصد "مصراوي"، خلال جولة ميدانية بشوارع الإسكندرية، حالة غير مسبوقة من السيولة المرورية بالشوارع الرئيسية، منها طريق الكورنيش وشارع أبو قير، وذلك حتى عصر اليوم، نتيجة عزوف المواطنين عن النزول في الشوارع خوفًا من الإصابة بضربات الشمس، والتي تسببت في وفاة العشرات بدول أخرى بسبب نفس الموجة الحارة.

الصيام يمنع المواطنين من اللجوء للشواطئ

ومنع صيام شهر رمضان أهالي الإسكندرية من اللجوء للشواطئ ونزول البحر للتخفيف من درجة الحرارة، حيث خلت معظم الشواطئ الممتدة من أبو قير شرقًا إلى العجمي غربًا من الرواد، بينما لجأ عددٌ من المواطنين الأقباط إلى الخروج لبعض الشواطئ في الإسكندرية والساحل الشمالي أملاً في تخفيف حرارة الطقس.

"السياحة والمصايف": الإشغالات ضعيفة نهارًا وترتفع بعد الإفطار

وقال اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن شواطئ الإسكندرية لم تشهد إقبالاً كبيرًا في ساعات النهار خلال موجة الحر بسبب صيام شهر رمضان، غير أن أغلب المواطنين يفضلون النزول للشواطئ في ساعات المساء بعد تناولهم وجبة الإفطار.

وأضاف حجازي، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لاستقبال المواطنين في الشواطئ، نظرًا لبدء موسم الصيف الذي يتزامن مع شهر الصيام، مشيرًا إلى أن جميع الخدمات السياحية والطبية متوفرة لرواد الشواطئ.

"الصحة" تحذر المواطنين

من جانبه، أكد الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، عدم ورود أي إخطارات بحالات إصابة بضربات شمس أو أية إصابات نتيجة الحرارة المرتفعة، لافتًا إلى أن جميع المستشفيات في المحافظة، والبالغ عددها 27 مستشفى و137 وحدة صحية، مجهزة لاستقبال أي حالات طارئة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

وحذر وكيل وزارة الصحة، المواطنين من الخروج في أوقات الظهيرة أو التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال الصيام، قائلا: "أنصح المواطنين بارتداء الملابس البيضاء والقطنية والابتعاد عن الملابس الداكنة، وعلى مرضى الكلى والسكر والقلب مراجعة الأطباء المختصين لعمل اللازم تجاه ارتفاع درجة الحرارة".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الإسكندرية يحيل موظفًا بحي وسط للمحكمة التأديبية

    محافظ الإسكندرية يحيل موظفًا بحي وسط للمحكمة التأديبية

    أخبار
  • بالصور.. إزالة نصف أدوار عقار الأزاريطة المائل.. والمحافظ:

    بالصور.. إزالة نصف أدوار عقار الأزاريطة المائل.. والمحافظ:"سلمنا جميع

    أخبار
  • إصابة 9 أشخاص في إنقلاب أتوبيس بطريق الكافوري بالإسكندرية

    إصابة 9 أشخاص في إنقلاب أتوبيس بطريق الكافوري بالإسكندرية

    أخبار
  • بالصور - الانتهاء من هدم الطابق السادس لعقار الأزاريطة المائل.. واستمرار تسليم متعلقات السكان

    بالصور - الانتهاء من هدم الطابق السادس لعقار الأزاريطة المائل.. واستمرار

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • أب يقتل نجليه بالسم ويحاول الانتحار:

    أب يقتل نجليه بالسم ويحاول الانتحار: "مش قادر على مصاريفهم"أخبار

  • بالصور.. طلاب الثانوية يشتكون من امتحان الإنجليزي:

    بالصور.. طلاب الثانوية يشتكون من امتحان الإنجليزي: "جاي السنة دي منأخبار

  • الفنان حسين فهمي: اقسم بالله ما وعدت سويدان بمؤخر.. والفنانة:

    الفنان حسين فهمي: اقسم بالله ما وعدت سويدان بمؤخر.. والفنانة: "حسبىأخبار

  • بكاء وإغماءات أمام لجان الثانوية بالهرم بعد امتحان اللغة الإنجليزية

    بكاء وإغماءات أمام لجان الثانوية بالهرم بعد امتحان اللغة الإنجليزيةأخبار

  • "جلوبال فاير باور": الجيش المصري يحتفظ بالصدارة العربية ويتقدم فىأخبار

  • "أ ش أ": دولي الإخوان يأمر قيادات الجماعة بمغادرة قطر والتوجه لـ4 دولأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القبض على عاطل وربة منزل يتاجران في الهيروين بشبين القناطر

القبض على عاطل وربة منزل يتاجران في الهيروين بشبين القناطر

مقتل 8 مدنيين في غارات جوية للتحالف الدولي شرقي سوريا

مقتل 8 مدنيين في غارات جوية للتحالف الدولي شرقي سوريا

جيرمي كوربين: حزب العمال البريطاني مستعد" لخدمة الشعب" من خلال حكومة أقلية

جيرمي كوربين: حزب العمال البريطاني مستعد" لخدمة الشعب" من خلال حكومة أقلية

وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية

وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية