وليد أزارو: فضلت الأهلي لهذا السبب

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قال المغربي وليد أزارو، مهاجم الدفاع الحسني الجديدي، إنه اختار الإنضمام للنادي الأهلي، مؤكدًا أن القلعة الحمراء كانت الأكثر جدية، في المفاوضات.

وقال أزارو في تصريحات لموقع «لايون دي أطلس المغربي»، "نعم تلقيت عروضًا من أندية أوروبية، وبصفة خاصة من فرنسا، لكني اخترت الأهلي لأنه كان الأكثر إهتمامًا وجدية"

واختتم: "عندما تلقيت العرض أخبرت مسؤولي الدفاع الحسني الجديدي، أنني أريد الأهلي، أعلم أنه سيفتح لي الباب لما هو أفضل."

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يذكرأنه قد انهى مسؤولو النادي الأهلي، بقيادة محمود طاهر، التعاقد مع المغربي وليد أزارو لاعب الدفاع الحسني الجديدي، في الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أنه تم حسم الصفقة مقابل مليون و300 ألف دولار.