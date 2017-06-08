كومي يكشف عن تسجيل ملاحظات عن لقاءاته مع ترامب

واشنطن - (د ب أ):

قال جيمس كومى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المعزول أنه بدأ في تسجيل ملاحظات حول لقاءاته مع الرئيس دونالد ترامب بعد أول محادثة بينهما في يناير لأنه كان يشعر بقلق إزاء احتمالات كذب ترامب.

وأضاف كومي: "بصراحة، كنت قلقا من احتمالية أن يكذب حول طبيعة اجتماعنا" مشيرا إلى أن مخاوفه "جعلتني أعتقد أنني لابد أن أكتب (ما يقال في الاجتماع)، وأني لابد أن أكتبه فورا".

وذكر كومي أن ملابسات الاجتماع حول إفشاء معلومات استخباراتية حول ترامب أسهمت في اتخاذه قرارا بكتابة ما يقال.

وأضاف: "كنت أعلم أنه ربما يأتي يوم أحتاج فيه لملاحظات حول ما قيل، ليس للدفاع عن نفسي فحسب، لكن وللدفاع عن مكتب التحقيقات الفيدرالي ونزاهتنا كذلك".