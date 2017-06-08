كومي يكشف عن تسجيل ملاحظات عن لقاءاته مع ترامب
كومي يكشف عن تسجيل ملاحظات عن لقاءاته مع ترامب
05:26 م الخميس 08 يونيو 2017
جيمس كومى
واشنطن - (د ب أ):
قال جيمس كومى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المعزول أنه بدأ في تسجيل ملاحظات حول لقاءاته مع الرئيس دونالد ترامب بعد أول محادثة بينهما في يناير لأنه كان يشعر بقلق إزاء احتمالات كذب ترامب.
وأضاف كومي: "بصراحة، كنت قلقا من احتمالية أن يكذب حول طبيعة اجتماعنا" مشيرا إلى أن مخاوفه "جعلتني أعتقد أنني لابد أن أكتب (ما يقال في الاجتماع)، وأني لابد أن أكتبه فورا".
وذكر كومي أن ملابسات الاجتماع حول إفشاء معلومات استخباراتية حول ترامب أسهمت في اتخاذه قرارا بكتابة ما يقال.
وأضاف: "كنت أعلم أنه ربما يأتي يوم أحتاج فيه لملاحظات حول ما قيل، ليس للدفاع عن نفسي فحسب، لكن وللدفاع عن مكتب التحقيقات الفيدرالي ونزاهتنا كذلك".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
كومي: ترامب كذب وشوه سمعتي
-
عضو ديمقراطي بارز بمجلس الشيوخ الأمريكي: "ليس هكذا يتصرف رئيس الولايات
-
لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي تبدأ سماع أقوال جيمس كومي
-
ترامب يواجه معزولا معركة انقاذ رئاسته عند مثول كومي امام الكونجرس
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
اجتماع لتنظيم الإخوان والحكومة التركية لدعم تميم والتحريض ضد مصرأخبار
-
لعبة ترامب الخطيرة في الشرق الأوسطأخبار
-
الاتحاد التونسي: مباراة مصر ذات طابع مختلف.. وسنجعلها سهرة رمضانيةرياضة
-
الفنان حسين فهمي: اقسم بالله ما وعدت سويدان بمؤخر.. والفنانة: "حسبىأخبار
-
اللغة الإنجليزية تتسبب في "إغماءات وانهيار" بين طلاب الثانوية بالفيومأخبار
-
شيخ إماراتي من العائلات الحاكمة: قيادة قطر "قد تتغير"أخبار