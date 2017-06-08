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بعد عامين: الصحة تحتسب وفاة داليا محرز«ضحية العدوى» إصابة عمل

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بعد عامين: الصحة تحتسب وفاة داليا محرز«ضحية العدوى» إصابة عمل بعد عامين: الصحة تحتسب وفاة داليا محرز«ضحية العدوى» إصابة عمل

التحرير

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وافقت الإدارة المركزية للجان الطبية والتابعة لهيئة التأمين الصحي اليوم الخميس على احتساب وفاة الدكتورة داليا محرز، ضحية العدوى بمستشفى الاسماعيلية نتيجة إصابة عمل.

وذلك بعد أن تقدم زوجها المهندس هشام محمد سعيد بتظلم إلى وزارة الصحة والسكان عقب قرارها بإعتبار الدكتورة داليا محرز لاتستحق معاش الوفاة نتيجة إصابة عمل .

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تجدر الإشارة إلى وفاة الدكتورة داليا محرز نتيجة الاصابة بالتهاب في الأغشية المحيطة بالمخ"التهاب سحائى أثناء عملها بمستشفى الاسماعيلية الجامعي، وتم حجزها بغرفة االرعاية المركزة بمستشفى الإسماعيلية الجامعى وهى فى حالة غيبوبة كاملة حتى توفيت على إثر العدوى فى نوفمبر 2015.

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التحرير

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