"الآثار" تعلن كشف مقبرة أثرية تعود للعصر الهلينستي بالإسكندرية
"الآثار" تعلن كشف مقبرة أثرية تعود للعصر الهلينستي بالإسكندرية
05:13 م الخميس 08 يونيو 2017
كتبت-نسمة فرج:
أعلن الدكتور محمود عفيفي، رئيس قطاع الآثار المصرية، الخميس، الكشف عن مقبرة تعود للعصر الهيلنستي بمنطقة الشاطبي بالاسكندرية، وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تجريها بعثة أثرية مصرية من مفتشي الآثار بالاسكندرية.
وأوضح مصطفى رشدي، مدير عام آثار غرب الدلتا والاسكندرية، حسب البيان الصادر- اليوم الخميس، أنه تم تأريخ هذه المقبرة استنادا إلى الطرز المعمارية بها وبقايا الفخار الذي عثر عليه داخلها.
وأضاف رشدي، أن المقبرة المكتشفة تتكون من أربع صالات بكل منها مجموعة من فتحات الدفن عليها زخارف هندسية ملونة وكتابات باللغة اليونانية القديمة تمثل عبارات جنائزية، وتأتي فتحات الدفن في صفوف تعلو كل منها الأخرى، ويتكون كل صف من فتحة واحدة او اثنين او ثلاث وتصل في بعض الأحيان لأربعة فتحات.
وأشارت أية محمد طاهر، مفتش آثار وسط الاسكندرية، إلى أن البعثة عثرت داخل هذه المقبرة على العديد من اللقى الأثرية وصل عددها إلى ما يقرب من 300 قطعة، تنوعت ما بين مسارج وأوانى فخارية بالإضافة إلى تمثال من التراكوتا.
وأوضحت مفتشة الآثار، أن البعثة ستقوم بدراسة الكتابات الموجود بالمقبرة في محاولة للكشف عن صاحبها.
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