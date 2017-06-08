أخبار عاجلة

القبض على عاطل وربة منزل يتاجران في الهيروين بشبين القناطر -
مقتل 8 مدنيين في غارات جوية للتحالف الدولي شرقي سوريا -
جيرمي كوربين: حزب العمال البريطاني مستعد" لخدمة الشعب" من خلال حكومة أقلية -
وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية -
ثروت الخرباوي: قطر ستسعى لمزيد من العنف بعد صدور قائمة الإرهاب -
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية -
ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمنيا -
ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر -
تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز -
كين يحلم بمحاكاة ميسي ورونالدو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الآثار" تعلن كشف مقبرة أثرية تعود للعصر الهلينستي بالإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الآثار" تعلن كشف مقبرة أثرية تعود للعصر الهلينستي بالإسكندرية

05:13 م الخميس 08 يونيو 2017

كتبت-نسمة فرج:

أعلن الدكتور محمود عفيفي، رئيس قطاع الآثار المصرية، الخميس، الكشف عن مقبرة تعود للعصر الهيلنستي بمنطقة الشاطبي بالاسكندرية، وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تجريها بعثة أثرية مصرية من مفتشي الآثار بالاسكندرية.

وأوضح مصطفى رشدي، مدير عام آثار غرب الدلتا والاسكندرية، حسب البيان الصادر- اليوم الخميس، أنه تم تأريخ هذه المقبرة استنادا إلى الطرز المعمارية بها وبقايا الفخار الذي عثر عليه داخلها.

وأضاف رشدي، أن المقبرة المكتشفة تتكون من أربع صالات بكل منها مجموعة من فتحات الدفن عليها زخارف هندسية ملونة وكتابات باللغة اليونانية القديمة تمثل عبارات جنائزية، وتأتي فتحات الدفن في صفوف تعلو كل منها الأخرى، ويتكون كل صف من فتحة واحدة او اثنين او ثلاث وتصل في بعض الأحيان لأربعة فتحات.

وأشارت أية محمد طاهر، مفتش آثار وسط الاسكندرية، إلى أن البعثة عثرت داخل هذه المقبرة على العديد من اللقى الأثرية وصل عددها إلى ما يقرب من 300 قطعة، تنوعت ما بين مسارج وأوانى فخارية بالإضافة إلى تمثال من التراكوتا.

وأوضحت مفتشة الآثار، أن البعثة ستقوم بدراسة الكتابات الموجود بالمقبرة في محاولة للكشف عن صاحبها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع شخصين جراء اصطدام قطار بسيارة نصف نقل في مرسى مطروح

    مصرع شخصين جراء اصطدام قطار بسيارة نصف نقل في مرسى مطروح

    أخبار

  • "الآثار" تعلن كشف جديد بأسوان

    أخبار
  • فعاليات اليوم..

    فعاليات اليوم.. "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب وريستال

    أخبار
  • بالصور- وفد موريتاني يزور المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية

    بالصور- وفد موريتاني يزور المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بسبب الحرارة الشديدة.. 4 متعلقات احذر من تركها داخل مقصورة السيارة

    بسبب الحرارة الشديدة.. 4 متعلقات احذر من تركها داخل مقصورة السيارةسيارات

  • السنغال تنضم لمقاطعي قطر وتستدعي سفيرها في الدوحة للتشاور

    السنغال تنضم لمقاطعي قطر وتستدعي سفيرها في الدوحة للتشاورأخبار

  • دنيا سمير غانم توجه رسالة لشقيقتها إيمي بعد ظهورها في

    دنيا سمير غانم توجه رسالة لشقيقتها إيمي بعد ظهورها في "اللا لا لاند"فنون

  • ترامب يتصل بأمير قطر ويعرض التوسط لحل الخلاف مع عدة دول عربية

    يتصل بأمير قطر ويعرض التوسط لحل الخلاف مع عدة دول عربيةأخبار

  • "أ ش أ": دولي الإخوان يأمر قيادات الجماعة بمغادرة قطر والتوجه لـ4 دولأخبار

  • "جلوبال فاير باور": الجيش المصري يحتفظ بالصدارة العربية ويتقدم فىأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يعرض وساطة تليرسون بين الدول العربية وقطر

ترامب يعرض وساطة تليرسون بين الدول العربية وقطر

المكسيك: زيارة ميركل ليست رسالة إلى ترامب

المكسيك: زيارة ميركل ليست رسالة إلى ترامب

كومي يكشف عن تسجيل ملاحظات عن لقاءاته مع ترامب

كومي يكشف عن تسجيل ملاحظات عن لقاءاته مع ترامب

كومي: ترامب كذب وشوه سمعتي

كومي: ترامب كذب وشوه سمعتي