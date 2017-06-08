مبارايات الدوري وكأس مصر.. الفرصة الأخيرة لـ«صالح جمعة»

التحرير

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، على منح صالح جمعة، صانع ألعاب القلعة الحمراء، فرصة أخيرة بالمشاركة في مبارايات بطولة الدوري العام وبطولة كأس مصر، لتحديد مصيره مع الفريق.

وعلمت «التحرير»، أن الجهاز الفني قرر إعطاء «جمعة» فرصة أخيرة للوقوف على مستوى اللاعب، وتحديد رغبة الجهاز الفني للقلعة الحمراء في الإبقاء على اللاعب في الموسم الجديد.

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ولم يشارك «صالح جمعة» مع النادي الأهلي في العديد من المبارايات بسبب الإصابات ومشاكل في وزنه، على حد قول - حسام البدري - المدير الفني للفريق.

ومن المنتظر نهاية بطولة الدوري المصري الممتاز، تحديد قرار الجهاز الفني للقلعة الحمراء، بشأن استمرار اللاعب أم عرضه للبيع.