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رسميا.. عضو بمجلس الزمالك يتقدم باستقالته

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رسميا.. عضو بمجلس الزمالك يتقدم باستقالته رسميا.. عضو بمجلس الزمالك يتقدم باستقالته

التحرير

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تقدم شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة نادي ، باستقالته رسميًا من مجلس الإدارة، عصر اليوم، الخميس، بعدما أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم عن قراره بالتقدم بها.

وقام شريف منير، بالتوجه لمقر القلعة البيضاء، وتقدم بالاستقالة لعلاء مقلد، المدير التنفيذي للنادي والذي من المقرر أن يعرضها على المجلس وفي حالة الموافقة عليها سيتم إرسالها لوزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضية لإعتمادها رسميًا.

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وكان قد أكد شريف في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه يرفض الإعلان عن الأسباب أو التفاصيل، مؤكدًا في الوقت نفسه، على احترامه لجماهير النادي الوفية والجمعية العمومية، متمنيا التوفيق للمجلس الحالي. 

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التحرير

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