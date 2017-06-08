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صورة.. ستانلي ينتظم في مران الزمالك بقميص «روما»

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صورة.. ستانلي ينتظم في مران الزمالك بقميص «روما» صورة.. ستانلي ينتظم في مران الزمالك بقميص «روما»

التحرير

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عاد النيجيري ستانلي أوهاويتشي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، إلى القاهرة صباح اليوم وتواجد بمقر النادي تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة نادي أسوان يوم 15 يونيو الجاري في الدوري العام.

وكان اللاعب حصل علي راحة لمدة 5 أيام استغلها في السفر إلى الإمارات، وقام بالاستئذان من الجهاز الفني للمشاركة في التدريبات بداية من يوم الخميس بدلًا من أمس الأربعاء وهو ما تم الموافقة عليه من الجهاز الفني.

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ولفت اللاعب الأنظار بعد وصوله إلى النادي مرتديًا قميص نادي روما الإيطالي.

ستانلي

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التحرير

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