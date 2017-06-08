صورة.. ستانلي ينتظم في مران الزمالك بقميص «روما»

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عاد النيجيري ستانلي أوهاويتشي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة صباح اليوم وتواجد بمقر النادي تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة نادي أسوان يوم 15 يونيو الجاري في الدوري العام.

وكان اللاعب حصل علي راحة لمدة 5 أيام استغلها في السفر إلى الإمارات، وقام بالاستئذان من الجهاز الفني للمشاركة في التدريبات بداية من يوم الخميس بدلًا من أمس الأربعاء وهو ما تم الموافقة عليه من الجهاز الفني.

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ولفت اللاعب الأنظار بعد وصوله إلى النادي مرتديًا قميص نادي روما الإيطالي.