أنوار برج إيفل ستطفأ مساء تكريما لضحايا هجومي طهران
أنوار برج إيفل ستطفأ مساء تكريما لضحايا هجومي طهران
05:15 م الخميس 08 يونيو 2017
صورة لبرج ايفل في باريس في 2 كانون الثاني/يناير 20
باريس - (أ ف ب):
أعلنت رئيسة بلدية باريس آن ايدالغو على تويتر أن برجل إيفل سيطفىء أنواره رمزيا مساء الخميس "تكريما لضحايا هجومي طهران".
وكتبت "هذا المساء في منتصف الليل ستطفأ أنوار برج إيفل تكريما لضحايا اعتداءات طهران. باريس والباريسيون متضامنون".
هاجم مسلحون وانتحاريون الأربعاء مبنى مجلس الشورى الإيراني ومرقد الإمام الخميني في طهران ما أسفر عن 17 قتيلا وعشرات الجرحى، في أول هجمات يتبناها تنظيم الدولة الإسلامية في إيران.
وبرج إيفل رمز العاصمة الفرنسية، يقوم عادة ببادرات تضامن يعبر عنها الباريسيون مع ضحايا هجمات.
وهكذا أطفئت أنوار هذا المعلم السياحي رمزيا مساء الأحد تكريما لضحايا اعتداء لندن الذي تبناه تنظيم داعش وأسفر عن ثمانية قتلى.
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