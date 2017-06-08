أخبار عاجلة

القبض على عاطل وربة منزل يتاجران في الهيروين بشبين القناطر -
مقتل 8 مدنيين في غارات جوية للتحالف الدولي شرقي سوريا -
جيرمي كوربين: حزب العمال البريطاني مستعد" لخدمة الشعب" من خلال حكومة أقلية -
وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية -
ثروت الخرباوي: قطر ستسعى لمزيد من العنف بعد صدور قائمة الإرهاب -
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية -
ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمنيا -
ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر -
تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز -
كين يحلم بمحاكاة ميسي ورونالدو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أنوار برج إيفل ستطفأ مساء تكريما لضحايا هجومي طهران

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أنوار برج إيفل ستطفأ مساء تكريما لضحايا هجومي طهران

05:15 م الخميس 08 يونيو 2017

أنوار برج إيفل ستطفأ مساء تكريما لضحايا هجومي طهران

صورة لبرج ايفل في باريس في 2 كانون الثاني/يناير 20

باريس - (أ ف ب):

أعلنت رئيسة بلدية باريس آن ايدالغو على تويتر أن برجل إيفل سيطفىء أنواره رمزيا مساء الخميس "تكريما لضحايا هجومي طهران".

وكتبت "هذا المساء في منتصف الليل ستطفأ أنوار برج إيفل تكريما لضحايا اعتداءات طهران. باريس والباريسيون متضامنون".

هاجم مسلحون وانتحاريون الأربعاء مبنى مجلس الشورى الإيراني ومرقد الإمام الخميني في طهران ما أسفر عن 17 قتيلا وعشرات الجرحى، في أول هجمات يتبناها تنظيم الدولة الإسلامية في إيران.

وبرج إيفل رمز العاصمة الفرنسية، يقوم عادة ببادرات تضامن يعبر عنها الباريسيون مع ضحايا هجمات.

وهكذا أطفئت أنوار هذا المعلم السياحي رمزيا مساء الأحد تكريما لضحايا اعتداء لندن الذي تبناه تنظيم داعش وأسفر عن ثمانية قتلى.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأمن الإيراني: منفذو هجومي طهران إيرانيون

    الأمن الإيراني: منفذو هجومي طهران إيرانيون

    أخبار
  • صورة وخبر.. لحظة الهجوم على البرلمان الإيراني

    صورة وخبر.. لحظة الهجوم على البرلمان الإيراني

    أخبار
  • الأمين العام للأمم المتحدة يدين هجومي طهران

    الأمين العام للأمم المتحدة يدين هجومي طهران

    أخبار
  • 12 قتيلا في هجومين تبناهما تنظيم داعش في إيران

    12 قتيلا في هجومين تبناهما تنظيم داعش في إيران

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • دنيا سمير غانم توجه رسالة لشقيقتها إيمي بعد ظهورها في

    دنيا سمير غانم توجه رسالة لشقيقتها إيمي بعد ظهورها في "اللا لا لاند"فنون

  • الفنان حسين فهمي: اقسم بالله ما وعدت سويدان بمؤخر.. والفنانة:

    الفنان حسين فهمي: اقسم بالله ما وعدت سويدان بمؤخر.. والفنانة: "حسبىأخبار

  • ترامب يتصل بأمير قطر ويعرض التوسط لحل الخلاف مع عدة دول عربية

    يتصل بأمير قطر ويعرض التوسط لحل الخلاف مع عدة دول عربيةأخبار

  • أب يقتل نجليه بالسم ويحاول الانتحار:

    أب يقتل نجليه بالسم ويحاول الانتحار: "مش قادر على مصاريفهم"أخبار

  • الأهلي من تآمر على نفسه في قضية كوليبالي

    الأهلي من تآمر على نفسه في قضية كوليباليأخبار

  • اجتماع لتنظيم الإخوان والحكومة التركية لدعم تميم والتحريض ضد مصر

    اجتماع لتنظيم الإخوان والحكومة التركية لدعم تميم والتحريض ضد مصرأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية

مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية

مصر تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول دفع قطر فدية لمجموعة إرهابية

مصر تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول دفع قطر فدية لمجموعة إرهابية

سمير غطاس: مصر لديها اعترافات تدين قطر في اغتيال هشام بركات

سمير غطاس: مصر لديها اعترافات تدين قطر في اغتيال هشام بركات

رمضانك سبورت - لقاء مع سفير أستراليا في مصر من نهائي كأس مصر للهوكي

رمضانك سبورت - لقاء مع سفير أستراليا في مصر من نهائي كأس مصر للهوكي