عضو ديمقراطي بارز بمجلس الشيوخ الأمريكي: "ليس هكذا يتصرف رئيس الولايات المتحدة"
عضو ديمقراطي بارز بمجلس الشيوخ الأمريكي: "ليس هكذا يتصرف رئيس الولايات المتحدة"
04:58 م الخميس 08 يونيو 2017
مجلس الشيوخ الأمريكي
واشنطن - (د ب أ):
حذر زعيم الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي من أن محاولات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لدفع رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) لسحب تحقيق بشأن أحد مساعدي البيت الأبيض السابقين، حطم قواعد المقصود منها هو "منع أي احتمال، ولو ضئيل، للتدخل السياسي من جانب البيت الأبيض".
وقال عضو مجلس الشيوخ، جون وارنر، في مقتطف من بيان من المتوقع أن يقرأه خلال جلسة استماع، اليوم الخميس، "ليس هكذا يتصرف رئيس الولايات المتحدة".
ووصف رئيس مكتب التحقيقات السابق، جيمس كومي، بأنه "أمين وصادق.. على استعداد لقول الحقيقة بوجه السلطة"، معتبرا أن إقالته من قبل ترامب يوم 9 مايو الماضي كانت "أمرا صادما للغاية".
وقال وارنر إن بيان كومى للجنة الذى صدر عشية شهادته العامة "يثير الانزعاج" بسبب نمط سلوك ترامب الذي تضمن مطالبة بالولاء.
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