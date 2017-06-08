وكيل "تعليم دمياط": 150 طالبًا "غياب" في مادة اللغة الإنجليزية

دمياط – محمد إبراهيم:

قال السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط: "إن العملية الامتحانية لطلاب الشهادة الثانوية في قرى ومدن المحافظة منتظمة، موضحًا أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية للعام الدراسي بالامتحان شهد غياب 150 طالبًا في 29 لجنة مقيد بها نحو 9606 طلاب".

وأوضح سويلم، في تصريح صحفي، أنه جرى توزيع الأسئلة على مقار اللجان في حراسة الأمن من خلال تواجد أمني مكثف لجميع خطوط توزيع الأسئلة، مؤكدًا على أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكوى من رؤساء اللجان، في الوقت الذي حاول فيه الطالب "علي.س"، بإحدى لجان مدرسة عبد العظيم البساطي بميت أبو غالب، الهروب من اللجنة متسلقًا السور أثناء الامتحان.

وبيّن وكيل الوزارة أن قوات الشرطة أعادت الطالب مرة أخرى إلى اللجنة، وجرى فتح تحقيق في الواقعة عن طريق العضو القانوني للجنة، إلى جانب تجميع أوراق الإجابات وتأمين سفرها إلى الكنترول بمحافظة الدقهلية.