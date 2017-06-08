وكيل "تعليم دمياط": 150 طالبًا "غياب" في مادة اللغة الإنجليزية
وكيل "تعليم دمياط": 150 طالبًا "غياب" في مادة اللغة الإنجليزية
05:08 م الخميس 08 يونيو 2017
السيد سويلم
دمياط – محمد إبراهيم:
قال السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط: "إن العملية الامتحانية لطلاب الشهادة الثانوية في قرى ومدن المحافظة منتظمة، موضحًا أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية للعام الدراسي بالامتحان شهد غياب 150 طالبًا في 29 لجنة مقيد بها نحو 9606 طلاب".
وأوضح سويلم، في تصريح صحفي، أنه جرى توزيع الأسئلة على مقار اللجان في حراسة الأمن من خلال تواجد أمني مكثف لجميع خطوط توزيع الأسئلة، مؤكدًا على أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكوى من رؤساء اللجان، في الوقت الذي حاول فيه الطالب "علي.س"، بإحدى لجان مدرسة عبد العظيم البساطي بميت أبو غالب، الهروب من اللجنة متسلقًا السور أثناء الامتحان.
وبيّن وكيل الوزارة أن قوات الشرطة أعادت الطالب مرة أخرى إلى اللجنة، وجرى فتح تحقيق في الواقعة عن طريق العضو القانوني للجنة، إلى جانب تجميع أوراق الإجابات وتأمين سفرها إلى الكنترول بمحافظة الدقهلية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط 3 أشخاص اعتدوا على مراقب أول لجنة ثانوية بكفر الشيخ
-
وكيل "صحة دمياط": حملات تفتيشية مفاجئة لمتابعة انضباط الأطباء
-
نقل طالبة بالثانوية للمستشفى عقب انتهاء امتحان اللغة الإنجليزية بقنا
-
إسعاف 5 طلاب أصيبوا بضيق تنفس في امتحان "الإنجليزية" بالمنيا
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
الفنان حسين فهمي: اقسم بالله ما وعدت سويدان بمؤخر.. والفنانة: "حسبىأخبار
-
هكذا رأت وسائل الإعلام العالمية دعم تركيا لتميم قطرأخبار
-
"الدمايطة" غاضبون من سخرية رامز جلال من الحضري: "قلة أدب"فنون
-
ترامب يتصل بأمير قطر ويعرض التوسط لحل الخلاف مع عدة دول عربيةأخبار
-
"أوبر" تفصل 20 موظفا بعد التحقيق في 215 شكوى تتعلق بالتحرش الجنسيسيارات
-
"أ ش أ": دولي الإخوان يأمر قيادات الجماعة بمغادرة قطر والتوجه لـ4 دولأخبار