ضبط 3 أشخاص اعتدوا على مراقب أول لجنة ثانوية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت مباحث قسم شرطة بيلا بكفر الشيخ، اليوم الخميس، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، برئاسة العميد محمد عمار، رئيس المباحث الجنائية بمديرية الأمن، القبض على 3 أشخاص من أولياء الأمور، لتعديهم على مراقب لجنة بامتحانات الثانوية العامة، بالضرب، وإصابته بجروح في رقبته.

كانت المتابعة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، رصدت، اليوم الخميس، عقب أداء طلاب وطالبات الثانوية العامة، امتحانات مادة اللغة الإنجليزية، في ثالث أيام هذه الامتحانات، اعتداء أولياء أمور طالبات، على المراقب الأول بلجنة مدرسة الإعدادية بنات، بدائرة قسم بيلا، ويدعى "خالد عبد الوهاب عبد الحميد عمر"، 49 سنة.

انتقل العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد شعبان مبروك، بفرقة شرطة الحامول، والرائد محمد صادق، رئيس مباحث قسم شرطة بيلا، إلى المدرسة محل الواقعة، وتبين وجود حالة من الغصب، سيطرت على مسئولي تلك اللجنة، بسبب التعدي على مراقب أول اللجنة، وتمكن رجال الأمن من تهدئتهم.

وكشف شهود عيان، عن غلق مراقب أول اللجنة المذكور، للباب الرئيسي للمدرسة، حتى خروج جميع الطالبات من اللجنة، عقب انتهاء الوقت الأصلي لامتحان مادة اللغة الإنجليزية؛ ما أدى إلى تجمع الطالبات بفناء المدرسة، وشعور بعضهن بحالات الإغماء، ما جعل أهليتهن يقتحمون المدرسة، لإخراجهن، وتعدوا على المراقب الأول، وأصيب بجرح في رقبته.

والمقبوض عليهم هم: "رمضان ع.ا.ع"، 24 سنة، عامل، ويقيم بقرية كوم الحجنة، التابعة لمركز بيلا، و"عبد السلام ن.ع"، 53 سنة، موظف بالطب البيطري، ويقيم بنفس قرية الأول، و"السيد محمد عبد الجواد"، 49 سنة، عامل، بمدينة بيلا، وجار عرضهم على النيابة العامة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.