محرز تُطالب المديرين البيطريين بتسهيل عمل مربي الثروة الداجنة والحيوانية -صور

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- أحمد طرانه:

طالبت الدكتورة منى محرز علي حسانين، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية، مديري الإدارت البيطرية بالمحافظات بسرعة تسهيل تراخيص أنشطة الثروة الداجنة والحيوانية دون التنازل عن تطبيق الأمان الحيوي، مؤكدةً أهمية مساعدة المربين على النجاح.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الأول لعام 2017 الذي عقد الخميس، تحت شعار "الثروة الحيوانية: تحديات...وأفاق التنمية"، لمناقشة المعوقات التي تقف أمام الثروة الحيوانية والطب البيطري وصغار المربين والمنتجين برعاية الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة.

وقالت محرز، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الهدف من هذا المؤتمر هو تحديد المعوقات والقضاء عليها من خلال العمل على روح الفريق الواحد، وأن يتحمل الجميع مسؤوليته أمام الله وأمام المجتمع الذي هو جزء منه.

وانتقدت محرز، غياب المنشور الإرشادي لكل طبيب بيطري لكل وحدة، خاصةً بالقرى والنجوع، مؤكدةً أهمية دعم صغار المربيين باعتبارهم قوة إنتاجية هامة، وهدفنا هو مساعدتهم والوقوف بجوارهم، على حد قولها.

وأثنت نائب وزير الزراعة، على أداء الحملة الأولى للتحصين ضد "الحمى القلاعية"، مؤكدةً أهمية الترقيم من التحصين.

وأكدت الدكتورة منى محرز، في ختام حديثها، حرص الوزارة على تفعيل مشروع اللحوم البتلو وتوفير الأعلاف له، حتى يستطيع أن يقلص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، لافتةً إلى تفعيل قانون 70 الذي يحظر تداول الطيور الحية بين المحافظات.

وحضر المؤتمر الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الحيوان، والسيد القصير، رئيس البنك الزراعي، والدكتور طارق توفيق، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة.