بالصور.. إحباط تهريب 175 كيلو بانجو من منفذ شاحنات بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبط ضباط البحث الجنائي بمنافذ بورسعيد التابعة لقطاع محور تأمين قناة السويس، اليوم الخميس، محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر البانجو.

كانت معلومات، وردت تفيد اعتزام عدد من تجار المخدرات تمرير شحنة من المواد المخدرة عبر منافذ بورسعيد.

جرى تشكيل فريق بحث، وبتضييق الخناق على المنافذ، نجح كمين معد بمنفذ الشاحنات في ضبط السيارة رقم "٣٣٦٧١ نقل الدقهلية"، يقلها المتهمان، "حسن.ع.ح"، و"محمود .إ.س"، وقت دخولهما المنفذ، وبتفتيش السيارة

ضُبط بداخلها على 99 لفافة كبيرة الحجم، بها نبات أخضر يشبه نبات البانجو وزنت حوالي 175 كيلو بانجو.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على السيارة والمضبوطات وجار العرض على النيابة.