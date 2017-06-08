وكيل "صحة دمياط": حملات تفتيشية مفاجئة لمتابعة انضباط الأطباء

دمياط – محمد إبراهيم:

قال الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن هناك حملات تفتيشية مفاجئة على المستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة الالتزام الإداري وتقديم الخدمات على أكمل وجه للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتابع بنفسه توفير المستلزمات التي يحتاجها كل مستشفى، ويعمل على سرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المرضى.

وأضاف الخطيب، في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، أن هناك خطة لتغطية كافة الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن العلاج على نفقة الدولة، داعيًا الأهالي إلى التعاون ودعم المنظومة الطبية والإبلاغ عن أي شكوى.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه فور توليه منصبه شدد في اجتماعه مع مديري المستشفيات على الالتزام بمواعيد العمل وحصر المتغيبين، والتحقيق معهم بمعرفة إدارة الشئون القانونية، لافتًا إلى أن مستشفى طوارئ كفر سعد يفتتح أبوابه لاستقبال المرضى على مدار اليوم عقب افتتاحه قبل أسابيع.