وزير الخارجية القطري: إيران ستزودنا بمواد غذائية وتخصص لنا ثلاثة موانئ
وزير الخارجية القطري: إيران ستزودنا بمواد غذائية وتخصص لنا ثلاثة موانئ
04:27 م الخميس 08 يونيو 2017
وزير الخارجية القطري
كتب – محمد مكاوي:
أعلن وزير الخارجية القطري، محمد عبد الرحمن آل ثاني، استعداد إيران تزويد بلاده بمواد غذائية وتخصيص ثلاثة موانئ لقطر بعد أيام من قطع دول عربية وإسلامية على رأسها مصر والسعودية والبحرين العلاقات مع الدوحة.
وقال عبد الرحمن في تصريحات نقلها حساب قناة الجزيرة على توتير، الخميس، إن بلاده تحترم اتفاقيات الغاز المسال التي وقعناها مع الإمارات.
وقررت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين إعلاق المجالات البحرية والجوية أمام وسائل النقل القطرية وكذلك المنافذ البرية. على خلفية قطع العلاقات بعد اتهام قطر بالتدخل في شؤونهم الداخلية ودعم الإرهاب. وتنفي الدوحة ذلك.
وأضاف أن القوات التركية القادمة لقطر هي لمصلحة أمن المنطقة بأسرها. نافيا أي تغيير أو تحريك لا تغيير في وضع الجيش القطري.
أقر البرلمان التركي، الأربعاء، مشروع قانون يسمح لحكومة البلاد نشر وحدات من القوات المسلحة التركية في أراضي دولة قطر بحسب وكالة الأنباء التركية (الأناضول).
وقال الوزير القطري أنه لا يتوقع أي تغير في مهمة القاعدة الأمريكية (العديد) في قطر.
وتمتلك الولايات المتحدة الامريكية قاعدة عسكرية (العديد) في قطر قوامها عشرة آلاف ضابط وجندي وتعتبر قيادة العمليات في الشرق الأوسط.
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