ملامح خطة ريال مدريد للهيمنة على العرش الأوروبي

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أكد ريال مدريد هيمنته على كرة القدم الأوروبية بتتويجه بلقبه الـ 12 في دوري الأبطال، والثالث في آخر 4 سنوات، السبت الماضي، ليصبح أول فريق يحتفظ باللقب في الشكل الجديد الموسع للبطولة.

وقاد زين الدين زيدان فريقه لأول ثنائية للدوري المحلي ودوري الأبطال منذ 1958، بعد القضاء على تهديد برشلونة والتتويج بلقب الدوري الإسباني أيضا، لكنه لن يقف عند هذه الأمجاد.

وفيما يلي 5 خطوات يمكن أن يفعلها بطل أوروبا، لضمان استمرار هيمنته الموسم المقبل:

تغيير حارس المرمى:

تعرض كيلور نافاس، القادم من كوستاريكا، لانتقادات لعدم ثبات مستواه، أمام ريال بيتيس في مارس / آذار الماضي كان محظوظا، لتجنب الطرد، قبل أن يتسبب في هدف غريب، لكن مدريد حسم المباراة 2 - 1.

وفي مراحل تالية بالموسم، تطور مستواه وأنقذ عدة فرص خطيرة في المباراة الأخيرة بالدوري أمام ملقة ليضمن لفريقه اللقب الأول منذ 2012.

وفي المباراة النهائية أمام يوفنتوس، أنقذ فرصة من ميرالم بيانيتش في وقت مبكر، لكن كان يجب عليه القيام بمجهود أفضل لمنع هدف ماريو مانزوكيتش الرائع، من ركلة خلفية أدركت التعادل 1-1 للفريق الإيطالي في الشوط الأول.

وانتشرت شائعات منذ فترة طويلة عن انضمام ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد إلى ريال، ولن تكون مفاجأة، لو انضم حارس مرمى جديد إلى بطل أوروبا.

تدعيم خط الهجوم

دائما ما يسجل ريال مدريد أهدافا، حيث هز الفريق شباك منافسيه في كل مباراة بين 60 خاضها هذا الموسم.

وهز كل لاعبي الفريق الشباك، لكن كريستيانو رونالدو يظل الأكثر تسجيلا، حيث أحرز 10 أهداف في دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي لدوري الأبطال، ليثبت مدى اعتماد الفريق على قدراته الهجومية.

وتفككت القوة الهجومية للفريق، المتمثلة في رونالدو وكريم بنزيمة وجاريث بيل، حيث يبذل المهاجم الفرنسي مجهودا كبيرا لكنه لا يظهر أي خطورة إلى جوار رونالدو، بينما أفسدت الإصابات المستمرة موسم بيل.

وذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع مهاجم موناكو الشاب كليان مبابي، وربما يجد المتألق رونالدو شريكا له في الهجوم الموسم المقبل.

استمرار الدفع بالمواهب الشابة

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بدأ زيدان بالفعل في منح الفرص لماركو أسينسيو، اللاعب البالغ عمره 21 عاما، والذي سجل الهدف الرابع في شباك يوفنتوس، وربما يختار الاعتماد على لاعب الوسط ماركوس يورينتي في تشكيلته، بعد تألقه خلال إعارته إلى ألافيس الموسم الماضي.

وهذا الثنائي مثال للاعبين المتعطشين للنجاح واقتناص مكان في التشكيلة الأساسية، بينما الأسماء الكبيرة مثل جيمس رودريجيز، من المرجح رحيلها للبحث عن المشاركة الأساسية في مكان آخر.

وتعاقد ريال مدريد بالفعل مع البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور مهاجم فلامنجو، رغم أنه سينضم للفريق في يوليو / تموز 2018.

تطوير الدفاع

لو كانت هناك نقطة ضعف كبيرة في ريال مدريد هذا الموسم، ستكون دفاعه الهش الذي حافظ على خروج الفريق دون اهتزاز شباكه في مباريات قليلة للغاية.

ونادرا ما تسبب الفعالية الهجومية للفريق في مشاكل، لكن مهمة زيدان المقبلة هي العمل على كيفية تدعيم دفاعه.

واتخذ المدرب الفرنسي خطوة في الاتجاه الصحيح، بالاعتماد على كاسيميرو في وسط الملعب العام الماضي، واقتنص رافاييل فاران مكان بيبي، الذي يبدو أنه في طريقه للرحيل عن النادي بعد نهاية عقده.

ومن الضروري أن تعمل إدارة النادي على تدعيم الفريق بمدافعين أقوياء، يعززون من قوة الخط الخلفي للميرنجي.

التخلص من بعض اللاعبين

هناك بعض اللاعبين ربما خاضوا مباراتهم الأخيرة مع الفريق، مثل فابيو كوينتراو الذي لم يشارك هذا الموسم إلا نادرا، ومن المرجح رحيله، حيث يسعى النادي للتعاقد مع ثيو هرنانديز مدافع أتليتيكو مدريد.

وذكرت تقارير اسبانية أن اللاعب خضع بالفعل للفحص الطبي قبل الانتقال لريال مدريد.

ولم يشارك جيمس رودريجيز في التشكيلة الأساسية أمام يوفنتوس، حيث تبدو أيامه في العاصمة الإسبانية معدودة.

ومع سعي برشلونة المنافس التقليدي لريال مدريد لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية، يجب على ريال مدريد التأكد من أنه لن يقف مكتوف الأيدي.

وبعد رقمه القياسي الحالي في دوري الأبطال، بات ريال مدريد واثقا من قدرته على إقناع أي لاعب يريده تقريبا.