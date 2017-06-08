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دعم المنتج المصري وتشجيع الاستثمار أبرز مشاريع تخرج «إعلام الشروق»

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دعم المنتج المصري وتشجيع الاستثمار أبرز مشاريع تخرج «إعلام الشروق» دعم المنتج المصري وتشجيع الاستثمار أبرز مشاريع تخرج «إعلام الشروق»

التحرير

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قالت عميدة المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، الدكتورة هويدا مصطفى، إن مشروعات تخرج قسم التسويق الإعلامي لطلاب هذا العام تتناول فكرة دعم المنتج المصرى من خلال حملات ترويجية لثلاث شركات وطنية، لدعم الصناعات اليدوية المصرية.

وأضافت هويدا، أن هذه المشروعات التي تخدم دعم المنتج المصري، تأتي تماشيًا مع سياسة الدولة فى دعم الصناعات الوطنية، وزيادة قدرتها على المنافسة لتوسيع فرص العمل والإنتاج.

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وتابعت هويدا، أنه سيتم مناقشة هذه المشاريع يوم الاثنين المقبل، بمقر المعهد الدولى العالى للإعلام بمدينة الشروق، التي تضم تسع مشروعات لحملات ترويجية متنوعة فى الأفكار والأهداف.

من جهتها، قالت الدكتورة سهير صالح، رئيس قسم التسويق بالمعهد، إن هذه المشروعات تقدم مجموعة متنوعة ومبدعة من الأفكار الإعلانية والتسويقية في ضوء معايير علمية واضحة، حيث تعد تلك المشروعات ثمرة الجانب العلمى والتطبيقى الذى يفخر المعهد بتقديمه لطلابه من خلال نخبة من الخبراء فى هذا المجال.

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التحرير

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