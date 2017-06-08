نائب بـ«التشريعية» يعترض على صيغة طرح مناقشة «تيران وصنافير» في البرلمان

التحرير

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أبدى النائب ضياء الدين داوود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تعجبه من طريقة مخاطبة اللجنة التشريعية والدستورية لأعضائها، بخصوص تحديد موعد بدء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وقال داود لـ«للتحرير» إن النص الوارد إلى أعضاء اللجنة التشريعية، بخصوص مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود، يوحي «بأننا أمام أمر واقع، وأن دورنا سيقتصر على مناقشة اتفاقية تم الموافقة عليها سلفا، فالنص ورد كـ"اجتماعات لمناقشة طريقة إقرار الاتفاقية"، وهو أمر مقصود للإيحاء لنا بأننا جئنا للموافقة لا غير».

وتحفظ النائب، على طريقة طرح الأمر، وقال إنها صيغة واضحة للتعبير عن «سعودية الجزيرتين، وهو ما لن أقبل به علي المستوي الشخصي أو علي مستوي التحالف البرلماني 25-30».

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وأضاف أنه ليس هكذا تدار الأمور، وليس بهذه الطريقة يتم مخاطبة نواب الشعب بشان أمر غاية في الأهمية، موضحا «أننا بالأساس أمام وضع مخالف للدستور والقانون، ومنافي لمسألة نظر القضاء لتلك القضية، فهو تجاوز للكثير من الأعراف والتقاليد، وأنه حال تم طرح الاتفاقية فسنطلب مدى زمني واسع للدراسة والتمحيص والاستعانة بالخبراء والمتخصصين».

وأشار إلى أنه لن يكون مقبول بأي حال من الأحوال أن يتم التعامل مع المسألة باستعجال بدعوى تعلقها بالأمن القومي مثلما حدث في تمرير قرض صندوق النقد الدولي، محذرا من ذلك السيناريو.