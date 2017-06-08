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معلمة تختطف طفلة للانتقام من أبيها .."وعدها بالزواج وخلع"

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مصراوي Masrawy

معلمة تختطف طفلة للانتقام من أبيها .."وعدها بالزواج وخلع"

04:13 م الخميس 08 يونيو 2017

ارشيفية

كتب – فتحي سليمان:

كشفت مصادر أمنية، تفاصيل اختطاف طفلة بمنطقة ههيا بالشرقية إذ تبين أن معلمة بمدرسة إعدادي اختطفت الطفلة انتقامًا من والدها الذي وعدها بالزواج ثم نقض عهده معها فدبرت خطة اختطاف الطفلة للانتقام من أبيها.

وألقى مفتشي قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء جمال عبد الباري، مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام، القبض على المتهمة وبرفقتها الطفلة المختطفة أثناء اصطحابها من أمام منزلها.

ودلت التحريات أن المعلمة "أ.م"، 29 سنة، ارتبطت بعلاقة عاطفية مع موظف يدعى "حسن.ع"، 32 سنة، ووعدها بالزواج لكنه نقض عهده بعد فترة من الارتباط بها واقترض منها أموالاً طائلة طيلة فترة علاقتهما؛ غير أنه رفض إعادة أموالها، وتركها رافضًا التواصل معها والرد على هاتفها المحمول.

أضافت التحريات، أن المتهمة قررت اختطاف الطفلة ونجحت في اصطحابها معها، وألقى رجال المباحث القبض عليها ونجحوا في إعادة الطفلة إلى أبيها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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