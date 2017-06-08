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حكم «نهائي إفريقيا» يقود مباراة الأهلي والوداد

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حكم «نهائي إفريقيا» يقود مباراة الأهلي والوداد حكم «نهائي إفريقيا» يقود مباراة الأهلي والوداد

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الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يسند إدارة مباراة الوداد والأهلي إلى الزامبي جاني سيكازوي.

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الوداد والأهلي في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا إلى الزامبي جاني سيكازوي.

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وكان سيكازوي هو حكم لقاء نهائي كأس أمم أفريقيا الأخيرة والذي خسره المصري أمام الكاميرون بهدفين لهدف وحيد.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد يوم 22 يونيو المقبل في تمام الساعة الواحدة صباحًا ويتصدر الأهلي مجموعته في البطولة الأفريقية برصيد 7 نقاط ويحتل الوداد المركز الثالث ويمتلك 3 نقاط.
 

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