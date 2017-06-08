إيران تعلن هویة الإرهابیین مُنفذي هجمات مجلس الشوري ومرقد الخميني
إيران تعلن هویة الإرهابیین مُنفذي هجمات مجلس الشوري ومرقد الخميني
04:06 م الخميس 08 يونيو 2017
إيران
طهران – (أ ش أ):
أصدرت وزارة الأمن الإيرانية، الیوم الخمیس، بیانا أعلنت فیه عن أسماء الإرهابیین الخمسة الذین نفذوا یوم أمس هجماتهم الإرهابیة على مجلس الشورى ومرقد الخمیني.
وذكرت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم وأوردته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية - أسماء الإرهابیین وهم "أبوجهاد" و"قیوم" و"فریدون" و"سریاس" و"رامین" وامتنعت عن ذكر ألقابهم لملاحظات أمنیة.
وأكد البیان أن هؤلاء جمیعهم ینتمون للجماعات الإرهابية وقد تم استدراجهم من قبل تنظیم "داعش" وسافروا خارج البلاد وشاركوا فی الجرائم التی ارتكبها هذا التنظیم الإرهابي في الرقة والموصل.
وأضاف البیان أن هؤلاء كانوا قد دخلوا البلاد في أغسطس عام 2016 تحت قیادة أبو عائشة وهو من كبار قادة التنظیم الإرهابي من أجل تنفیذ عملیات إرهابیة في المدن الدینیة لكنهم لاذوا بالفرار بعد تفكیك شبكتهم الإرهابیة ومصرع أبوعائشة مع عدد آخر من الإرهابیین.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إرجاء محادثات أستانة حول سوريا إلى أجل غير مسمى
-
ارتفاع عدد ضحايا هجومي طهران إلى 13 قتيلا و53 جريحا
-
هجوما طهران: "المهاجمون إيرانيون جندهم تنظيم الدولة الإسلامية"
-
الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
CNN: قطر تضع قواتها في أعلى درجات التأهب وتحذر الدول المجاورةأخبار
-
اللغة الإنجليزية تتسبب في "إغماءات وانهيار" بين طلاب الثانوية بالفيومأخبار
-
الفنان حسين فهمي: اقسم بالله ما وعدت سويدان بمؤخر.. والفنانة: "حسبىأخبار
-
بالصور.. طلاب الثانوية يشتكون من امتحان الإنجليزي: "جاي السنة دي منأخبار
-
"أ ش أ": دولي الإخوان يأمر قيادات الجماعة بمغادرة قطر والتوجه لـ4 دولأخبار
-
تقرير "الأعلى للإعلام" عن مسلسلات وبرامج رمضان: إيحاءات جنسية وإسقاطاتأخبار