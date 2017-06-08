محافظ الإسكندرية يحيل موظفًا بحي وسط للمحكمة التأديبية
محافظ الإسكندرية يحيل موظفًا بحي وسط للمحكمة التأديبية
04:21 م الخميس 08 يونيو 2017
الدكتور محمد سلطان
الإسكندرية - محمد عامر:
أحال الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، اليوم الخميس، (ا.ا) الموظف بالإدارة الهندسية بحي وسط، للمحكمة التأديبية لإهماله وتقصيره في أداء مهام عمله فيما يخص عدم الرد على شكوى سكان عقار رقم ٥٧ بشارع صلاح الدين، تقاطع شارع سيد متولي بالعطارين؛ من بناء مالك العقار لأدوار زائدة ومخالفة للترخيص.
وشدد المحافظ على رئيس الحي محاسبة كل من يعرّض حياة المواطنين وأمنهم للخطر، وكل مقصر بعمد أو بغير عمد في أداء مهام عمله، ما تسبب في الإضرار بالصالح العام.
وفي الوقت ذاته، دعا "سلطان"، الموطنين إلى عدم التعامل مع العقارات المخالفة بأي شكل من الأشكال، لعدم تعريض أرواحهم وممتلكاتهم للخطر وإهدار أموالهم، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
يأتي هذا في إطار استعادة هيبة الدولة وتطبيق أحكام القانون ومنع المتعدين والمخالفين من استغلال حاجة المواطنين، وحفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.
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