انفصلت عن زوجها بسبب «فيسبوك» وتحب «المعاكسة».. 12 معلومة عن جيهان قمري

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الفنانة اللبنانية من أصل مصري جيهان قمري، غالبا ما تثير الجدل حولها بسبب أدوارها الفنية التي تحمل الجرأة أو لتصريحاتها المفاجئة دوما للجمهور، من خلال لقاءاتها التليفزيونية، خاصة بعد إدلائها بمختلف التصريحات عن حياتها الشخصية والفنية، مؤخرًا، لفتت أنظار جمهورها ومتابعيها على "السوشيال ميديا".

يرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز المعلومات حول جيهان ومحطاتها الفنية:

1- ولدت قمري في 5 يوليو عام 1969.

2- والدها لبناني وأمها مصرية، وولدت وعاشت بلبنان حتى سمعت بنصيحة بعض منتجي السينما اللبنانية بالسفر إلى مصر للبحث عن فرصة تمثيلية.

3- كانت تتميز في طفولتها بالدلع، طبقاً لأحد تصريحاتها التليفزيونية، وكان معظم لعبها مع الصبيان، الأمر الذي يُزعج جدتها التي تلجأ لضربها معاقبة على ذلك.

4- أول قصة حب لقمري كانت بالمرحلة الإعدادية، وقالت في تصريح لها: "كنت باحب أعمل قُصة واقصر المريلة، واتعاكس جدًا".

5- شخصية عنيدة جدا، إذ صرحت مؤخرا في لقاء تليفزيوني أنها أحيانا تكون متكبرة ومغرورة مع بعض الشخصيات.

6- عملت في بداياتها كمذيعة بإحدى الفضائيات اللبنانية، ثم أصبحت راقصة في فرقة الفنون الشعبية اللبنانية "أسرار".

7- أول فيلم سينمائي شاركت قمري في بطولته باسم "الأيام الأخيرة"، أعقبه مسلسل لبناني سوري بعنوان "اللعب ممنوع".

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8- في عام 2015، تزوجت من طبيب الأسنان اللبناني باسم سواح، واحتفلا بحفل زفافهما مع محيط الأهل والأصدقاء.

9- من أبرز أعمالها السينمائية: "عمارة يعقوبيان"، و"إحنا أصحاب المطار"، "وعلمني الحب"، و"واحد كابتشينو"، و"اثنين على الرصيف".

10- من أعمال قمري الدرامية: "السيرة الهلالية"، و"ملح الأرض"، و"بنت من شبرا"، و"القاصرات" و"أحلام في البوابة"، و"عندما تثور النساء".

11- انفصلت عن زوجها باسم سواح، مؤخرًا، بعد زواج 7 أشهر، وكشفت عن سبب ذلك من خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "العاصمة"، أنه كان وراء تفتيشه في هاتفها المحمول بحثا عن رسائلها بحسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعندما رفضت ذلك تعدى عليها بالضرب.

12- حصلت على الجنسية المصرية عام 2006، بعد صدور قانون يعطي الحق لمن والدته مصرية أن يحصل على الجنسية.