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أزمة مالية تدفع طبيبا للانتحار تاركا رسالة: "كفاية كده.. وداعا أيها العالم القاسي"

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مصراوي Masrawy

أزمة مالية تدفع طبيبا للانتحار تاركا رسالة: "كفاية كده.. وداعا أيها العالم القاسي"

04:02 م الخميس 08 يونيو 2017

كتب - محمد شعبان:

"كفاية كده، وداعا أيها العالم القاسي"، كانت هذه رسالة طبيب تحليل انتحر داخل شقته بمنطقة العجوزة عقب تناوله جرعة زائدة من الأقراص المخدرة.

تفاصيل تلك الواقعة بدأت بتلقي اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل شقة بمساكن مدينة الأعلام.

وانتقل العقيد إيهاب شلبي، مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم فوزي عامر، رئيس مباحث العجوزة، إلى محل البلغ، وعُثر على جثة طبيب تحاليل 25 عاما، مرتيدا ملابسه كاملة، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وكشفت تحريات الرائد عمر نصير، رئيس مباحث نقطة المهندسين، أن المتوفى كان يقيم بشقة مستأجرة رفقة اثنين آخرين، وأنه كان يعاني أزمة نفسية خلال الفترة الماضية بسبب مروره بضائقة مالية، وترك رسالة قبل انتحاره كتب فيها "كفاية كده، وداعا أيها العالم القاسي".

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وحُر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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