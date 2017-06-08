قبل غلق مصنعها.. «فورد» تكثف تسويق سيارتيها «إسكيب» و«MKC»

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تبحث شركة "فورد" الأمريكية العمل على توسيع نطاق تسويق سيارتيها الرياضيتين متعددتا المهام "SUV” الشهيرتين، "إسكيب" و"MKC”، خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل اتخاذ قرار رئيسي بإغلاق أحد أكبر مصانعها في "لويس فيل".

ووفقًا لموقع "ذا ديترويت نيوز"، فإن الشركة الأمريكية تعكف في الوقت الحالي على وضع خطة تسويقية ناجحة لاستغلال الطلب المتزايد على السيارات من طراز "SUV”، والذي انتشر بقوة خلال الفترة الماضية.

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ويتولى المصنع الذي تسعى "فورد" لإغلاقه مهام إنتاج عدد من السيارات الرياضية متعددة الأغراض، وهو ما جعل الشركة الأمريكية تعيد صياغة خطتها التسويقية للوقوف على المصير النهائي لبعض الإصدارات، والتي قد يتم إلغاؤها بشكل نهائي حال إغلاق المصنع.