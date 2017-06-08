نقل طالبة بالثانوية للمستشفى عقب انتهاء امتحان اللغة الإنجليزية بقنا
نقل طالبة بالثانوية للمستشفى عقب انتهاء امتحان اللغة الإنجليزية بقنا
03:44 م الخميس 08 يونيو 2017
قنا - عبدالرحمن القرشي:
تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، بلاغًا بنقل الطالبة آيات بكري 18 سنة، الي مستشفي دشنا المركزي بسبب إصابتها بصعوبة في التتفس عقب خروجها من امتحان اللغة الانجليزية.
الجدير بالذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة في محافظة قنا 15 ألف و713 طالبًا وطالبة في 44 لجنة بالمحافظة.
ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام ٥٩٢ ألفا و٤٧٤ طالبا وطالبة يمتحنون في ١٦٤٢ لجنة سير، منها 343 لجنة بقطاع القاهرة، و348 لجنة بقطاع الإسكندرية، و٣٠٠ لجنة في قطاع أسيوط، و٨ لجان في السجون، وبعض اللجان بالمستشفيات.
بينما يصل عدد العاملين في امتحانات الثانوية العامة إلي أكثر من ١٧٠ ألف فرد، منهم ٨٢ ألف ملاحظ، و٥٤ ألف مصحح و١٠ آلاف عضو في الكنترولات.
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