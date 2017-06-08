موانئ البحر الأحمر: منع السفن القطرية لن يؤثر على دخل الهيئة



السويس - حسام الدين أحمد:

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إن الهيئة ملتزمة بتنفيذ قرارات السيادة المصرية بقطع العلاقات مع قطر، ولن تستقبل في السويس أو جنوب سيناء أو البحر الأحمر أي سفينة او قطعة بحرية ترفع علم دولة قطر، او جنسيتها.

وأشار ملاك يوسف في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إلى أن الهيئة أخطرت التوكيلات الملاحية والوكلاء الملاحيين بمنع التعامل أو جلب أي بضائع على أيه سفن او عبارات ترفع العلم القطري، وحال وصول أيا منها لن يسمح لها بالتراكي بالغاطس الخارجي للموانئ أو توفير وحدات القطر والإرشاد.

وأضاف: " القرار لن يكون له أي تأثير مباشر على دخل هيئة مواني البحر الأحمر".

وأوضح انه لا توجد أي خطوط ملاحية مباشرة بين موانئ البحر الأحمر، أو ميناء مصري وبين الموانئ القطرية، كما أن مصر لا تستورد من قطر أية مواد بترولية.

وكشف يوسف أن عدد السفن القطرية التي كانت تترد على موانئ البحر الأحمر، محدود، ونسبتها ضئيلة للغاية إذا ما قورنت بعشرات السفن التي تتجه إلى الأدبية والسخنة وسفاجا ونويبع.