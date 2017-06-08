"الوطنية للصحافة" ترسل الاعتمادات المالية لمكافأة نهاية خدمة العاملين للصحفيين
"الوطنية للصحافة" ترسل الاعتمادات المالية لمكافأة نهاية خدمة العاملين للصحفيين
03:34 م الخميس 08 يونيو 2017
كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
القاهرة - (أ ش أ):
أرسلت الهيئة الوطنية للصحافة، اعتمادات مكافأة نهاية الخدمة إلى المؤسسات القومية، تمهيدًا لبدء صرف الاستحقاقات المالية للمحالين إلى التقاعد.
وقال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه تم إرسال شيكات مكافأة نهاية الخدمة إلى المؤسسات، وأصدرت الهيئة تعليمات للمؤسسات بسرعة صرف المستحقات للمحالين إلى المعاش.
وأضاف - في تصريحات اليوم الخميس - أن المؤسسات الصحفية ستبدأ صرف الشيكات على الفور، مشيرا إلى أنه بهذا الشكل تم القضاء على جداول انتظار الشيكات، وكان من المعروف أن مكافأة نهاية الخدمة تتأخر على الأقل مدة ثلاث الى خمس سنوات.
وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد أعلنت أنها قررت اعتماد مبلغ 105 ملايين جنيه لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المتأخر صرفها منذ عدة سنوات، ويشمل جميع العاملين المحالين للتقاعد حتى 30 يونيو 2016 في إجراء يحدث للمرة الأولى في الصحافة القومية للتخفيف عن كاهل الزملاء المحالين للتقاعد.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
أول تعليق من ضياء رشوان بعد توليه رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات
-
الهيئة الوطنية للصحافة تعلن تأييدها الكامل الاجراءات مقاطعة دولة قطر
-
علاء ثابت : منصب رئيس التحرير عبء ومسؤولية كبيرة
-
بالأسماء.. التغييرات الصحفية لرؤساء إدارات مجالس وتحرير الصحف القومية
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
خبير أرصاد يكشف موعد انكسار الموجة الحارةأخبار
-
مصور يقتل صديق عمره ويعترف: "دعاني للمبيت في شقته فسرقته وقتلته"أخبار
-
كما انفرد مصراوي.. العمل الدولية تدرج مصر بالقائمة السوداء بسبب"ديزني"أخبار
-
هكذا رأت وسائل الإعلام العالمية دعم تركيا لتميم قطرأخبار
-
"جلوبال فاير باور": الجيش المصري يحتفظ بالصدارة العربية ويتقدم فىأخبار
-
الريال القطري يهبط إلى أدنى مستوى في 11 عاما أمام الدولارأخبار