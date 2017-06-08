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نصر: الانتهاء من المسودة الأولية لقانون الاستثمار.. وتقديمها لرئيس الوزراء خلال شهر

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نصر: الانتهاء من المسودة الأولية لقانون الاستثمار.. وتقديمها لرئيس الوزراء خلال شهر نصر: الانتهاء من المسودة الأولية لقانون الاستثمار.. وتقديمها لرئيس الوزراء خلال شهر

مصراوي Masrawy

نصر: الانتهاء من المسودة الأولية لقانون الاستثمار.. وتقديمها لرئيس الوزراء خلال شهر

02:55 م الخميس 08 يونيو 2017

كتب - محمد غايات:

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنه تم الانتهاء من المسودة الأولية لقانون الاستثمار، والتي ستقدم لرئيس الوزراء في خلال شهر لحين الانتهاء من كافة الموافقات والمشاورات بين الجهات والوزارات المعنية.

وأكدت نصر في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية خلال هذا العام مطمئنة حيث تم الوصول إلى معدل جيد لا يقل عن ٦.٨ مليار دولارمن الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث كانت تستهدف ١٠ مليار دولار بنهاية العام الجاري.​

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مصراوي Masrawy

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