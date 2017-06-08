الرئيس اللبناني: "لا يمكن أن يزدهر بلد لا أمن فيه

بيروت (د ب أ)

تعهد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الخميس بتوفير كل ما يساعد القوى العسكرية والأمنية على ادائها مهامها بنجاح وحرفية عالية ، قائلا "لا يمكن أن يزدهر بلد لا أمن فيه".

ودعا عون ، بمناسبة عيد قوى الأمن الداخلي الـــ 156 الذي يصادف غداً الجمعة، قوى الأمن الداخلي اللبناني الى مزيد من التضحيات وقال أن وجودهم يشكّل عامل ثقة وضمانة للجميع .

وأضاف " إذا كان دوركم هو نشر الأمن وبسط الطمأنينة فإن وجودكم على الأرض هو عامل ثقة وضمانة للجميع، خصوصا عندما تكثر التعديات والحوادث المخلة بالأمن، فحماية المواطن أمانة في اعناقكم، حماية حياته ورزقه وعائلته من المخاطر التي تتهددها ".

ونوّه الرئيس عون بالدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي في المحافظة على الأمن في لبنان "الذي إذا فقد، فقدت معه مقومات الحياة في المجتمع، ذلك لان الأمن والازدهار يسيران معا، ولا يمكن أن يزدهر بلد لا أمن فيه ".