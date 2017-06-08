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تشاد تستدعي سفيرها لدى قطر للتشاور

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مصراوي Masrawy

تشاد تستدعي سفيرها لدى قطر للتشاور

03:29 م الخميس 08 يونيو 2017

تشاد تستدعي سفيرها لدى قطر للتشاور

نجامينا (دب ا)
استدعت تشاد سفيرها في العاصمة القطرية، الدوحة، للتشاور، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التشادية.

وقال البيان "في أعقاب التوتر الدبلوماسي بين المملكة العربية والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ومصر، ودولة قطر، قررت حكومة جمهورية تشاد استدعاء سفيرها في العاصمة القطرية الدوحة للتشاور"، حسبما ذكر اليوم الخميس موقع تشاد انفو كوم الاخباري.

واضاف البيان "تدعو التشادية جميع الدول المعنية باللجوء للحوار في حل هذه الأزمة، وتدعو أيضا دولة قطر إلى الوفاء بالتزاماتها من خلال وقف كل موقف يمكن أن يضر بتماسك دول المنطقة وبالسلام العالمي ."

يذكر ان السعودية ومصر والبحرين والامارات وجزر القمر وموريشيوس واليمن وموريتانيا قطعت العلاقات مع قطر، فيما خفضت الاردن وجيبوتي مستوى التمثيل الدبلوماسي القطري.

وجاءت هذه الخطوات عقب اتهامات لقطر بدعم "الإرهاب"، غير أن الدوحة تنفي ذلك .

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