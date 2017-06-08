أخبار عاجلة

القبض على عاطل وربة منزل يتاجران في الهيروين بشبين القناطر -
مقتل 8 مدنيين في غارات جوية للتحالف الدولي شرقي سوريا -
جيرمي كوربين: حزب العمال البريطاني مستعد" لخدمة الشعب" من خلال حكومة أقلية -
وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية -
ثروت الخرباوي: قطر ستسعى لمزيد من العنف بعد صدور قائمة الإرهاب -
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية -
ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمنيا -
ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر -
تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز -
كين يحلم بمحاكاة ميسي ورونالدو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تضاعف الاعتداءات ضد مسلمي لندن خمس مرات بعد هجوم لندن بريدج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تضاعف الاعتداءات ضد مسلمي لندن خمس مرات بعد هجوم لندن بريدج

03:19 م الخميس 08 يونيو 2017

تضاعف الاعتداءات ضد مسلمي لندن خمس مرات بعد هجوم لندن بريدج

عمدة لندن دعا إلى اتحاد سكانها

لندن (بي بي سي)
ازداد عدد الجرائم التي تستهدف مسلمين في العاصمة البريطانية لندن خمسة أضعاف منذ هجوم لندن بريدج، بحسب ما قاله عمدة لندن صادق خان، الذي حذر من أن الشرطة لن تتسامح تجاه هذا النوع من الجرائم.

وقال بيان صادر عن مكتب خان إن "الإحصاءات المؤقتة في 6 يونيو تظهر ارتفاعا بنسبة 40 في المئة في الحوادث العنصرية، بالمقارنة مع المعدل اليومي هذا العام، وزيادة بمقدار خمسة أضعاف في عدد الحوادث المتعلقة بالإسلاموفوبيا".

وقال البيان إن 54 حادثة عنصرية سجلت الثلاثاء، مقارنة بمعدل يومي كان يبلغ نحو 38 حادثة حتى الآن عام 2017.

وكانت عشرون حادثة منها ضد مسلمين، وهذا أعلى من المعدل اليومي لعام 2017 بنسبة 3.5 في المئة.

وقال البيان "هذا أعلى معدل لحوادث الإسلاموفوبيا في سنة 2017 حتى الآن"، مضيفا أنه أعلى من المعدلات بعد هجمات نوفمبر 2015 في باريس حيث قتل 130 شخصا.

ودعا خان على صفحته في فيسبوك سكان لندن "إلى الاتحاد وإرسال رسالة واضحة إلى العالم بأن مدينتنا لن تكون يوما منقسمة بسبب هؤلاء القبيحين الذين يسعون إلى إيذائنا وتدمير أسلوب حياتنا".

وأضاف "كما ستفعل الشرطة كل ما هو ممكن لاقتلاع التطرف من المدينة، كذلك سوف تأخذ منهجا لا تسامح فيه مع جريمة الكراهية".

وقتل ثمانية أشخاص السبت عندما هاجم ثلاثة متشددين المشاة على لندن بريدج والساهرين في منطقة بورو ماركت المجاورة.

وقتلت الشرطة المهاجمين الثلاثة كورام بات ورشيد رضوان ويوسف زغبة.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية لاحقا المسؤولية عن الهجوم.

هذا المحتوى من

BBC

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص على خلفية هجوم جسر لندن

    الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص على خلفية هجوم جسر لندن

    أخبار
  • الشرطة البريطانية تقبض على شاب على خلفية هجوم مانشستر

    الشرطة البريطانية تقبض على شاب على خلفية هجوم مانشستر

    أخبار
  • انتشال جثة من نهر التايمز أثناء البحث عن فرنسي مفقود منذ هجومي لندن

    انتشال جثة من نهر التايمز أثناء البحث عن فرنسي مفقود منذ هجومي لندن

    أخبار
  • ماكرون: ثلاثة فرنسيين قتلوا في هجومي لندن

    ماكرون: ثلاثة فرنسيين قتلوا في هجومي لندن

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • كما انفرد مصراوي.. العمل الدولية تدرج مصر بالقائمة السوداء بسبب

    كما انفرد مصراوي.. العمل الدولية تدرج بالقائمة السوداء بسبب"ديزني"أخبار

  • اللغة الإنجليزية تتسبب في

    اللغة الإنجليزية تتسبب في "إغماءات وانهيار" بين طلاب الثانوية بالفيومأخبار

  • اجتماع لتنظيم الإخوان والحكومة التركية لدعم تميم والتحريض ضد مصر

    اجتماع لتنظيم الإخوان والحكومة التركية لدعم تميم والتحريض ضد مصرأخبار

  • ربة منزل تكشف سبب قتل أب لأبنائه بسم فئران في الهرم

    ربة منزل تكشف سبب قتل أب لأبنائه بسم فئران في الهرمأخبار

  • "جلوبال فاير باور": الجيش المصري يحتفظ بالصدارة العربية ويتقدم فىأخبار

  • عن رحيل كوليبالي.. وليد سليمان: لدينا أفضل مهاجم في مصر.. وناشيء صاعد

    عن رحيل كوليبالي.. وليد سليمان: لدينا أفضل مهاجم في مصر.. وناشيء صاعدرياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية

مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية

مصر تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول دفع قطر فدية لمجموعة إرهابية

مصر تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول دفع قطر فدية لمجموعة إرهابية

سمير غطاس: مصر لديها اعترافات تدين قطر في اغتيال هشام بركات

سمير غطاس: مصر لديها اعترافات تدين قطر في اغتيال هشام بركات

رمضانك سبورت - لقاء مع سفير أستراليا في مصر من نهائي كأس مصر للهوكي

رمضانك سبورت - لقاء مع سفير أستراليا في مصر من نهائي كأس مصر للهوكي